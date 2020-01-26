Gündem Jandarma ekiplerinden depremde yaralananlara ziyaret
ELAZİĞ

Jandarma ekiplerinden depremde yaralananlara ziyaret

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremde yaralananları hastanede ziyaret etti. Yaralıların durumları hakkında bilgi alan ekipler, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Ekipler depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ekipler depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kentte meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir yandan yaraların sarılmasına yardımcı olan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yandan da depremden etkilenenlerin acılarını paylaştı.

Depremde yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretlerinde bulunan ekipler, yaralananlara "geçmiş olsun" dileklerini iletmek için de hastaneye gitti.

Ekipler, Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Tıp Fakültesinde tedavileri devam eden Elmas Demir, Hüseyin Civelek, Reşit Arslan, Ahmet Ünal, Habibe Buğdalı, Azize Çelik ve bebek Yüsra Çelik'i ziyaret etti.

Yaralıların durumları hakkında bilgi alan ekipler, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanedeki depremzedelere ziyaret
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanedeki depremzedelere ziyaret
Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bugün kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne geçti. Hastanede tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletip ilgililerden bilgi aldı.


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