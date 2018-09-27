Gündem Jandarma Suriyede tarih yazıyor
ANKARA

Jandarma İstihbarat ve Jandarma Komandolar Suriye'de tarih yazıyor

Jandarma Suriye'de tarih yazıyor

Türkiye'nin sınır dışındaki terör unsurlarına yönelik operasyonları art arda gelirken, son dönemlerdeki başarılı işlerde MİT'in yanı sıra Jandarma İstihbarat'ın ve Jandarma komandoların da teröristleri paketlemesi dikkatlerden kaçmadı. Sahada en üst düzey ekipmanlarla görev yapan komandolar, bölge halkıyla kurdukları diyalogla da öne çıkıyor.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Jandarma İstihbarat ve Jandarma Komando unsurlarının Afrin'deki operasyonları dikkatleri çekiyor.
Jandarma İstihbarat ve Jandarma Komando unsurlarının Afrin'deki operasyonları dikkatleri çekiyor.

Son dönemlerde Türkiye'nin özellikle sınır ötesinde imza attığı operasyonlar sadece FETÖ mensuplarında değil, başta PKK-YPG olmak üzere tüm terör örgütlerinde korku ve paniğe neden oldu.

Uzun bir süre MİT'in nokta operasyonlarıyla FETÖ'cüleri dünyanın farklı coğrafyalarından paketleyerek adalet önüne çıkaran Türkiye, son haftalarda Suriye'deki başarılı istihbari faaliyetleriyle de öne çıkıyor.

Afrin'de
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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeye giden Mehmetçik, bü süreçte hem terörle mücadelesinde hem de sivil halk ve diğer yerel unsurlarla kurduğu başarılı iletişimle öne çıkmıştı.

Afrin'de Türk askerleri, bölge halkının gıda, eğitim, sağlık ve benzer sorunlarıyla yakından ilgilendi.

Diğer ülkelerin yakıp yıktığı coğrafyada kısa süre içerisinde sosyal hayatı yeniden normale çeviren Mehmetçik, bölgedeki okulları, camileri ve altyapı çalışmalarını tamamlamanın yanı sıra özellikle sivil hala uzattığı şefkat eli ile bölgedeki yerel unsurların sevgi ve güvenini kazanmıştı.

Jandarma İstihbarat ve Komandolar ön sırada

  • Bölgede hayatı yeniden olağan akışına kavuşturan Mehmetçiğin daha sonraki adımı ise sivil unsurların arasına karışmış teröristleri yakalamak ve Türk adaletinin önüne çıkarmak oldu.
  • Bu noktada bölgedeki Jandarma İstihbarat unsurlarının ve komandoların çok etkin olduğu ve önemli faaliyetlerde bulunduğu öğrenilirken, özellikle askeri harekat sırasında Türk askerinin şehit edilmesine karışan YPG'li teröristler 'öncelikle hedef' konumunda ele alındı.

Jandarma Özel Harekat unsurları, sahip oldukları teknik imkanla da dikkatleri çekiyor.

Uzun süre izlenip uygun zamanda paketlendiler

Mehmetçiğin kanını yerde koymayan güvenlik güçleri, harekat sırasında terör unsurlarına istihbarat sağlayıp, kimi dönemlerde bizzat terörist faaliyetlere katılan isimleri tespit etti.

Bölgedeki unsurlar, teröristleri hem teknik hem de fiziki olarak büyük bir hassasiyetle takip ederken, operasyon için en uygun zamanda düğmeye basıldı.

Bu kapsamda öncelikle 9 YPG'li terörist ele geçirilip Türkiye'ye getirilirken, geçtiğimiz gün de 2 YPG'li daha Jandarma İstihbarat ve Jandarma Komando ekiplerince yakalandı.

MİT ile üst düzey koordinasyon

Son yıllarda MİT'in imza attığı operasyonların yanı sıra Jandarma istihbarat ve Jandarma Komando ekiplerinin de yurt dışında nokta operasyon yapması güvenlik güçlerimizin geldiği başarı çıtasını da ortaya koydu.

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Jandarmanın koordinesinde ilerleyen operasyonlarda kimi anlarda MİT'den de anlık destek alındığı öğrenilirken, özellikle yakalanan teröristlerin sınırdan geçirilmesi noktasında MİT unsurlarının önemli katkılar sağladığı kaydedildi.

İsmail Metin Temel Paşa, Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Afrin'deki askeri unsurları denetlerken.

Ne olmuştu?

  • Suriye'de Afrin'in Raco beldesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimlerince geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda 9 terörist yakalanmıştı.
  • Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist daha sonra tutuklanmıştı.
  • Teröristlerin itirafları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, 9 teröristle birlikte aynı olaya karışan iki şüpheli daha Afrin'in Raco bölgesinde yakalanarak dün Türkiye'ye getirilmiş ve mahkemece tutuklanmışlardı.

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