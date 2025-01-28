Jandarma’ya finansal eğitim

Bu durum karşısında harekete geçen Jandarma Genel Komutanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile eğitim iş birliği yaptı. Eğitim sürecinin ilk adımı, 24 Kasım 2024’te Jandarma ve SPK arasında imzalanan bir protokolle atıldı. Protokol, personelin finansal farkındalık seviyesini artırmayı ve finansal okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu çerçevede, 22 Aralık 2024’te Ankara’daki Korgeneral Hulisi Sayın Konferans Salonu’nda Beştepe ve Bakanlıklar Karargahı’nda görev yapan personel ve ailelerine yönelik yüz yüze eğitim gerçekleştirildi. Diğer personeller için eğitim ise 6 Ocak 2025’te başladı. Eğitimlerde, personelin finansal yönetim konusundaki bilgi eksikliklerini gidermek için zengin bir içerik sunuluyor. Eğitimin bir kısmı çevrimiçi olarak yapılırken, her videonun sonunda katılımcıların sorulara yanıt vermesiyle aktif bir şekilde ilerliyor. Katılımcılar, her videonun sonunda üç soruya yanıt veriyor. Sorulardan en az iki tanesini doğru yanıtlayamayanlar, o bölümün eğitimini tekrar baştan yapmak zorunda kalıyor. Eğitimlerin 15 Şubat 2025’te tamamlanması planlanıyor.