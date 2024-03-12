Kabaktepe’den İmamoğlu’na ‘çantalar dolusu para’ soruları: Neden elden verildi?

Geçtiğimiz günlerde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'kasası' olarak bilinen Fatih Keleş'in bir avukatlık bürosunda bavullar dolusu parayı saydığı sıradaki görüntüler ortaya çıkmıştı.

Görüntülere ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığından, "Görüntüler, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir" savunması gelmişti.

Eski CHP avukatı Mustafa Kemal Çiçek de olaya ilişkin açıklamada bulunarak alımda banka üzerinden işlem yapıldığını, bu kadar nakit akışının olmadığını belirtmişti.

"CHP'li İBB Başkanına sorularımız var"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığı CHP'li İBB'deki para skandalına ilişkin AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den de bir tepki geldi.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Kabaktepe, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbullular adına altı soru yöneltti.

CHP İl Başkanlığı ile Çiçek'in çelişkili açıklamalarına vurgu yapan Kabaktepe, kule haline getirilen paraların kaynağını sordu.

A4 kağıdında yazan 'Para nakden ve haricen teslim edilmiştir' ifadesinin 'ne kadar gerçekçi' olduğunu da sorgulayan Kabaktepe, "⁠Yoksa İBB kaynakları, İstanbullu vatandaşlarımızın vergileri, gayrı resmi yollarla siyasi emeller için mi harcanıyor? Tüm İstanbullu vatandaşlarımız bu konu hakkında acilen bilgi ve şeffaflık talep ediyor." dedi.

"İBB kaynakları siyasi emeller için mi harcanıyor?"

Osman Nuri Kabaktepe yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli İstanbullular,

Günlerdir sosyal medya ve internet portallarında İBB Başkanına yakın CHP'li isimlerin para sayma görüntüleri gündemde.

Kamuoyu, masanın üzerini dolduran bu paraların ne olduğunu merak ediyor. CHP İl Başkanlığı, bu paraların İl binasının alımıyla ilgili olduğunu söylese de, eski CHP avukatı Mustafa Kemal Çiçek, alımda banka üzerinden işlem yapıldığını, bu kadar nakit akışının olmadığını belirtti.

Şimdi İstanbullular adına CHP'li İBB Başkanına sorularımız var:

- Kule şeklinde sayılan bu banknotlar basit bir A4 kağıdıyla iddia ettiğiniz gibi bina parası ise neden resmi yollarla gönderilmek yerine elden verildi?

- Bu paranın kaynağı kim?

- Bu çantalar dolusu paralar nereden geldi, nereye gidiyor?

- Hiçbir hukuki delil niteliği olmayan basit bir A4 kağıdında yazan 'Para nakden ve haricen teslim edilmiştir' ifadesi ne kadar gerçekçidir?

- Ayrıca bu, ‘nakden ve haricen’ ne anlama geliyor?

- ⁠Yoksa İBB kaynakları, İstanbullu vatandaşlarımızın vergileri, gayrı resmi yollarla siyasi emeller için mi harcanıyor?

Tüm İstanbullu vatandaşlarımız bu konu hakkında acilen bilgi ve şeffaflık talep ediyor."





Kıymetli İstanbullular,



Günlerdir sosyal medya ve internet portallarında İBB Başkanına yakın CHP'li isimlerin para sayma görüntüleri gündemde.



Kamuoyu, masanın üzerini dolduran bu paraların ne olduğunu merak ediyor. CHP İl Başkanlığı, bu paraların İl binasının alımıyla ilgili… — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) March 12, 2024







