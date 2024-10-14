Kabine bugün toplanıyor: Kadına yönelik şiddet ve İsrail'in yayılmacı saldırıları gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem maddesi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik yayılmacı saldırıları ve bu çatışmanın bölgeye riski olacak. Ayrıca, terörle mücadele ve ekonomideki son durumlar da detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Toplantının, ulusal güvenlik ve istikrar açısından önemli kararların alınmasına zemin hazırlaması bekleniyor.
Kabine, iki haftalık aranın ardından yeni toplantısını bugün yapacak.
Gazze ve Lübnan'da yaşanan gelişmeler, Beştepe'deki toplantının öncelikli başlıkları arasında. Soykırımcı İsrail'in savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşülecek.
Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda katil İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler ele alınacak.
Terörle mücadele değerlendirilecek
Toplantıda terörle mücadelede son durum değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlar ile atılacak adımlar görüşülecek.
Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yönelik temasları da ele alınacak.
Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret eden Erdoğan'ın, ziyaretine ilişkin Kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.
Kadına yönelik şiddetle mücadele
Bir başka konu da art arda gelen kadın cinayetleri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir sunum yapacak. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.
Meclis gündemine gelmesi beklenen yasaların yanı sıra asayiş, güvenlik, toplumsal huzur bağlamında atılacak adımlar da kabine de değerlendirilecek.
Ekonomi de gündemde olacak
Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda atılan adımlar değerlendirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası üzerinde durulacak. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.