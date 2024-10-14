Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Kabine bugün toplanıyor: Kadına yönelik şiddet ve İsrail'in yayılmacı saldırıları gündemde

Kabine bugün toplanıyor: Kadına yönelik şiddet ve İsrail'in yayılmacı saldırıları gündemde

Pınar Görgü
12:4914/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem maddesi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik yayılmacı saldırıları ve bu çatışmanın bölgeye riski olacak. Ayrıca, terörle mücadele ve ekonomideki son durumlar da detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Toplantının, ulusal güvenlik ve istikrar açısından önemli kararların alınmasına zemin hazırlaması bekleniyor.

Kabine, iki haftalık aranın ardından yeni toplantısını bugün yapacak.


Gazze ve Lübnan'da yaşanan gelişmeler, Beştepe'deki toplantının öncelikli başlıkları arasında. Soykırımcı İsrail'in savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşülecek.


Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda katil İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler ele alınacak.


Terörle mücadele değerlendirilecek

Toplantıda terörle mücadelede son durum değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlar ile atılacak adımlar görüşülecek.


Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yönelik temasları da ele alınacak.


Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret eden Erdoğan'ın, ziyaretine ilişkin Kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.


Kadına yönelik şiddetle mücadele

Bir başka konu da art arda gelen kadın cinayetleri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir sunum yapacak. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.


Meclis gündemine gelmesi beklenen yasaların yanı sıra asayiş, güvenlik, toplumsal huzur bağlamında atılacak adımlar da kabine de değerlendirilecek.


Ekonomi de gündemde olacak

Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda atılan adımlar değerlendirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası üzerinde durulacak. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.




#cumhurbaşkanlığı kabinesi
#cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DHBT taban puanları 2024: İmam-hatip atama puanları-Müezzin-kayyım- Kur'an öğreticisi atama puanları