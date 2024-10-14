Kabine bugün toplanıyor: Kadına yönelik şiddet ve İsrail'in yayılmacı saldırıları gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlıyor. Bu dönemde, sosyal güvenlik alanında yapılacak kapsamlı reformlar, çalışma hayatında ve emeklilik sisteminde köklü değişiklikler getirecek. Çalışanlar ve emekliler için önemli düzenlemeler gündeme alınacak. Özellikle prim gün sayılarında kolaylıklar, erken emeklilik fırsatları ve gelir artırıcı adımlar dikkat çekecek. Çalışanlar ve emekliler için hangi reformların hayata geçirileceği büyük bir merak konusu. İşte yeni dönemde Meclis gündeminde yer alacak sosyal güvenlik reformları ile ilgili son gelişmeler...