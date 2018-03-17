Kaçacak delik ararsınız

AK Parti Erzurum 6. Olağan İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, önce salon dışında bekleyenlere, ardından partililere seslendi. Erdoğan, başta Avrupa Parlamentosu’nun aldığı karar olmak üzere, Afrin, Münbiç, ABD’ye yönelik önemli mesajlar verdi:

Afrin’de sona doğru geliyoruz. Birileri meydan okuyor. Avrupa Parlamentosundan meydan okuyor. ‘Askerinizi çekin oradan, bu doğru değil’ diyorlar. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın. 3,5 milyon Suriyeliye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız ‘aman kapıları açmayın’ diye.

İSTEDİĞİNİZ KARARI ALIN

Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Şu anda da istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Sizin aldığınız kararların zaten kıymeti harbiyesi yok. Afrin’de yola devam. Asla sivil insanlarla, Suriye topraklarında bizim işimiz yok. O namussuzların Afrin’den kaçmak isteyen sivillere bile nasıl zulüm ettiklerini gördünüz değil mi? İninize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız.

KİMSEDEN İCAZET BEKLEMEYİZ

Afrin’i teröristlere dar eden kahramanlarımızı, Irak sınırlarımızı kar demeden, kış demeden, dağ demeden, taş demeden hallaç pamuğu gibi atan, teröristleri inlerinde bulup imha eden aslan parçalarını görüyorsunuz değil mi? Türkiye artık kendi güvenliği, geleceği için bin yıllık kardeşleri yardıma ihtiyaç duyduğunda kimseden icazet beklemeden harekete geçebilecek güce, imkana, dirayete sahip bir ülkedir.

AFRİN MESELESİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLDÜ

Türkiye, Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Şu ana kadar Afrin bölgesinin 4’te 3’ünde kontrolü sağladık. Cerablus, El Rai, Bab orada 2 bin kilometrekarenin kontrolü bizde. Yaklaşık 140 bin bölge insanı evlerine yerleşti. Şimdi burada da bin 500 kilometrekareye yakın bölgeyi kontrolümüze aldık ve hedef Afrin’in tamamının kontrolümüz altına alacağız. Afrinliyi de oraya yerleştireceğiz. Bizim o topraklarda gözümüz yok.

KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ

Afrin’de bugün buraya gelirken aldığım rakam şu: etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530’a ulaştı. Kontrolümüze geçen alanı net olarak söylüyorum, bin 320 kilometrekare. Burası da bizim kontrolümüze geçti. Şimdi yavaş yavaş siviller yerlerine yerleşiyor. Ayn el Arab, Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı’daki kardeşlerimizin de en kısa sürede yanlarında olacağız.

Rabbim fethi yakın kılsın

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır, Erzurum’da on binler tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Kır için Ulu Cami yanındaki Çifte Minareli Medrese önünde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra bakanlar, siyasiler, şehidin babası Zeki Kır, annesi Hemra Cömert, kardeşleri Mustafa, Ahmet ve Büşra Kır, cumhuriyet savcıları, hakimler ve on binlerce vatandaş katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin babası Zeki Kır ile yakınlarına başsağlığı diledi. Medrese önünde cuma namazı sonrası düzenlenen törende İl Müftü Vekili Fikrullah Çakmak’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Erdoğan konuşma yaptı. Erdoğan, şehitlerin büyük bir mücadeleyi din için özellikle de vatan, millet ve ezan için verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini belirterek, “Rabbim rahmetiyle inşallah tecelli etsin. Rabbim bizlere de bu makamı lütfetsin. Şu anda terör mücadelesinde olsun, özellikle de Afrin savaşında, ‘Rabbim bizlere fethini yakın kılsın’ diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum” dedi. Konuşması sonrasında Erdoğan, tüm şehitler için Fatiha Suresi okunmasını istedi. Erdoğan’ın konuşması sonrası yapılan duaların ardından şehit Kır’ın naaşı askeri tören mangası ve yakınlarınca omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu. Şehidin naaşı Kars Kapı Şehitliği’nde toprağa verildi.

Erzurum seni kabul etmez

Erdoğan, “Feto, Erzurum’un bir köyünden çıkmıştı değil mi? 99’da nereye kaçtı? Pensilvanya’ya, Corçlar karşıladı onu. Şimdi Pensilvanya’da arkasında Corç var, onlara güveniyor. Ne yaparsan yap. Seni er veya geç orası da kabul etmeyecek. Orası da kovacak seni. Yine kaçacak delik arayacaksın. Niye dönemiyor? Haydi dön, gel. Sen artık dönsen bile şimdi seni Dadaşlar sokmaz buraya. Zaten seni Erzurum toprakları da kabul etmez. Niye? Ya sen bu ümmeti parçaladın, bu milleti parçaladın” dedi.

Stoltenberg’e Afrin telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i arayarak Zeytin Dalı Harekatı’nın DEAŞ’la mücadeleye engel değil, bilakis bu mücadelenin bir parçası olduğuna dikkati çekti. Ukraynalı mevkidaşı Petro Poroşenko ile de görüşen Erdoğan, ikili ilişkilerin geliştirilmesi üzerine görüştü.

Erzurum'da Buz Hokey U18 Milli Takımı oyuncularıyla bir araya gelen Erdoğan, bir de atış yaptı.

ABD’ye çağrı Münbiç’i boşalt

Suriye’de terörle mücadelenin başarıyla sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, “Şimdi bir yandan İdlib tarafındaki gözlem noktalarımızı genişletip tahkim edecek, diğer yandan da Münbiç’e yöneleceğiz. Münbiç’teki kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyeceğiz. Amerika, Münbiç’de niye vardı? DEAŞ’ı oradan kovmak için değil mi? Peki şu anda Münbiç’de DEAŞ var mı? Biz oralara işgal için değil, Suriyeli kardeşlerimizi zulümden kurtarmak ve kendilerine güvenli bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olmak için gittik. Diğerlerinden farkımız bu. Münbiç’de de aynısını yapacağız. Şayet Amerika, terör örgütü mensuplarıyla birlikte Münbiç bölgesini tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bu faaliyetlerimize en küçük bir yardımları, en küçük bir destekleri olmayacak, yükümüzü paylaşmayacaklar. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter” dedi.

ABD’ye çağrıda da bulunan Erdoğan, “Amerika, eğer teröre karşı bizimle gerçekten birlikte çalışmak istiyorsa Fırat’ın doğusundaki teröristleri oradan çıkartarak bu işe başlamalı. Biz, o teröristleri işgal ettikleri yerlerden mutlaka çıkartacağız. Bu konuda her türlü işbirliği teklifine açığız” diye konuştu. DEAŞ’ın zaten bulunmadığı bir yerde, diğer teröristlerin de tahliye edilmesi durumunda tek muhataplarının bölgede yaşayanlar olacağını dile getiren Erdoğan, bölgedeki vatandaşların da hasretle kendilerini beklediğini ve el birliği ile bölgeyi ayağa kaldırılmayı beklediklerini bildirdi.