Gündem Kaçak avlanan 2 ton balığa 10 bin lira ceza Balıklar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi
KIRŞEHİR

Kaçak avlanan 2 ton balığa 10 bin lira ceza: Balıklar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi

Kaçak avlanan 2 ton balığa 10 bin lira ceza: Balıklar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi

Kırşehir'de kaçak avlanan 2 ton sazan balığıyla yakalanan 2 kişiye toplam 10 bin lira ceza kesildi. Ele geçirilen 2 ton sazan balığı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
Kamyontin kasasında 2 ton sazan balığı ele geçirildi.
Kamyontin kasasında 2 ton sazan balığı ele geçirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y. ile M.Ö. adlı şüphelilerin, Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesindeki nehirde kaçak avlananlardan topladıkları balıkları izinsiz sattıklarını belirledi.

DHA
Kırşehir'de kaçak avlanan 2 ton sazan balığıyla yakalanan 2 kişiye toplam 10 bin lira ceza kesildi.

Jandarma takibe aldığı ikilinin bulunduğu 34 DR 6814 plakalı kamyonu, Kırşehir merkeze bağlı Toklumen köyünde durdurdu. Kamyontin kasasında 2 ton sazan balığı ele geçirildi. A.Y. ve M.Ö.'ye ise Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten toplam 10 bin lira para ceza uygulandı.

Ele geçirilen 2 ton sazan balığı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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