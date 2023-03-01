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Kaçak göçmen operasyonu: Afganistanlı 136 kişi ülkesine gönderildi

Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ağrı’da yurda farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giren 136 Afgan göçmen, uçakla ülkelerine gönderilerek sınır dışı edildi.

15:54 . 1/03/2023 Çarşamba
DHA
Kaçak göçmen operasyonu

Kaçak göçmen operasyonu

Ağrı İl Göç Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen charter seferiyle 138 Afganistan uyruklu göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.
Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan göçmenler, Ariana Afgan Havayollarının tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi.


#Kaçak göçmen
#operasyon
#Ağrı
1 saat önce
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Kaçak göçmen operasyonu: Afganistanlı 136 kişi ülkesine gönderildi
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