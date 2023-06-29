Kaçan topu almak için Kızılırmak’a giren üç çocuk kayboldu

Arnavutköy'de şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsü karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarptı. Habipler yolu üzerinde ilerleyen yolcu otobüsünün karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpması nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.