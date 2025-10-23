Yeni Şafak
Kadastro ihtilafına mahkemesiz çözüm geliyor

Merve Safa Akıntürk
04:0023/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de tapu ve kadastro alanında önemli bir reform planlanıyor. Yapılması planlanan düzenleme ile kadastro uygulamalarından kaynaklanan davaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu düzenleme, özellikle eski kadastro çalışmaları sırasında meydana gelen hataların, yargı süreçlerine gerek kalmadan, idari yollarla düzeltilmesine imkan tanıyacak.

Türkiye’de taşınmaz mülkiyetine ilişkin en büyük sorunlardan biri olan kadastro hataları, yıllardır süren davalara ve mülkiyet uyuşmazlıklarına yol açıyordu. Yeni düzenleme, bu sorunu kökten çözmeyi amaçlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenleme, kadastro tespitleri, parselasyon ve sınırlandırma işlemlerindeki hataların, daha hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesini sağlayacak.


MAHKEMEYE GEREK KALMAYACAK

Mevcut durumda, kadastro hataları genellikle uzun ve maliyetli mahkeme süreçleri sonunda çözüme kavuşuyordu. Düzenleme Kadastro ve Tapu Müdürlüklerine, belirli koşullar altında bu hataları re’sen (kendiliğinden) veya ilgililerin başvurusu üzerine düzeltme yetkisi verecek. Bu sayede, tapu kayıtlarındaki yanlışlıklar, komşu parsellerle olan sınır uyuşmazlıkları ve yüzölçümü farklılıkları gibi sorunlar, mahkeme kapısına gitmeye gerek kalmadan çözülebilecek.


ZAMAN VE PARA VATANDAŞTA KALACAK

Dava süreçlerinin ortadan kalkmasıyla, vatandaşlar hem zamandan hem de avukatlık ve mahkeme masraflarından tasarruf edecek.


KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Kadastro müdürlükleri aracılığıyla yapılacak düzeltme işlemleri, mahkeme süreçlerine göre çok daha kısa sürede tamamlanacak. Mülkiyetin doğru ve güvenilir bir şekilde kayıtlara geçmesi, taşınmaz üzerindeki hakların daha sağlam bir temele oturmasını sağlayacak. Yeni düzenleme, özellikle eski yıllarda yapılan kadastro çalışmaları sırasında oluşan hatalardan etkilenen tüm taşınmaz maliklerini kapsayacak.


