Kadın adaylar ‘teşkilatçı’

AK Parti'nin yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim ettiği milletvekili listelerindeki 113 kadın adayın büyük bölümü teşkilatlardan geliyor. Teşkilatçı kadınlar, çoğunlukla İstanbul ve Ankara'dan aday gösterildi.

İstanbul 1'inci bölgeden aday gösterilen Tuğba Işık Ercan, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. İstanbul 1'inci bölgeden Behiye Eker, AK Parti MKYK Üyesi, aynı bölgeden aday olan Esma Ersin İstanbul Kadın Kolları üyesi, yine 1’inci bölge adaylarından Ebru Saracoğlu İstanbul il yönetiminde görev alıyor. İstanbul 1'inci bölge adaylarından Ayşegül Esra Atik İstanbul Kadın Kolları’nda, Zeynep Bayır İstanbul İl Başkanlığı’nda görev yapıyor.

Tuğba Işık Ercan. Behiye Eker.

GENÇLİK KOLLARINDAN

İstanbul 2'nci bölgeden aday olan Ayşegül Esra Atik İstanbul il kadın kollarında, Büşra Paker ise Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı, Ercin Nazlı İnan da AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları’nda faal görevde bulunuyor. İstanbul 3'üncü bölgeden aday olan Yıldız Konal Süslü ile Şengül Karslı ise İstanbul il teşkilatında görev alıyor.

Dilek Yıldız. Ercin Nazlı İnan.

MKYK ÜYELERİ VAR

AK Parti Kadın Kolları MYK Üyesi Nur Yılmaz Aydemir, Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Kurban Yaldız, MKYK Asil Üye Edibe Sinem Ersoy, AK Parti Kadın Kolları MYK Üyesi Burcu Gökalp, MKYK Yedek Üyesi Halise Çiftçi, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Cansın Yılmaz Yaşar başkentten aday gösterildi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Tülay Beşkonak Özçay Antalya'dan, AK Parti MKYK Üyesi Seda Sarıbaş ile Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Duygu Göğde Aydın’dan milletvekili adayı gösterildi. Eskişehir Gençlik Kolları MKYK Üyesi Derya Çıraklı Eskişehir'den, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Dilek Kaya Zonguldak'dan İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Firdevs Aktürk Mersin’den aday gösterildi.

Ebru Saracoğlu.

KENDİ İLLERİNDEN ADAYLAR

İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız İzmir 2'nci bölgeden aday oldu. Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, Denizli Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar, Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren, Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik de illerinden aday oldu. Mersin 3'üncü sıradan aday olan Havva Sibel Söylemez, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde. İzmir'den aday olan Hatice Yeliz Karataş ve Gülşen Gezici il teşkilatında görev aldı.







