Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Kadın üniversitesi yeni keşif değil
EĞİTİM

Kadın üniversitesi yeni keşif değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Japonya’da fahri doktora verilmesiyle gündem olan ‘kadın üniversitelerinin’ geçmişi aslında 1850’lere kadar iniyor. Hillary Clinton, Benazir Butto, Nancy Pelosi, Madeleine Albright, Meryl Streep gibi dünyaca tanınan pek çok politikacı, bilim insanı, yazar ve oyuncu kadın üniversiteleri mezunu.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

G20 Liderler Zirvesi için gittiği Japonya’da Mukogawa Kadın Üniversitesi’nde fahri doktora unvanı verilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında “Japonya bu anlamda çok önemli bir örnek. 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız” diyerek Türkiye’de kadın üniversitesi kurulması için adımların atılacağını söyledi. Peki ‘Kadın Üniversitesi’ nedir, hangi ülkelerde bulunuyor ve faydaları nelerdir?

POTANSİYELLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri, öğrencilerin dikkat dağınıklıklarını minimum seviyelere indirerek akademik başarılarını maksimum seviyelere taşıyor. Çeşitli bağımsız araştırmalara göre bu üniversitelerden mezun olanlar akademik anlamda başarılı olurken aynı zamanda yüksek kariyer pozisyonlarına erişerek daha yüksek maaşlı işlerde çalışma imkanına kavuşuyor. Kadınlar daha çok öne çıkma imkanına kavuşarak tüm potansiyelini ortaya çıkartabiliyor.

NASIL BAŞLADI ?

Geçmişte Avrupa ve ABD’de dahil olmak üzere, kadın ve erkekler dünya çapında karma eğitim görmüyordu. Kadın eğitim almadığı için tüm öğrenim kademeleri tamamen erkeklerden oluşuyordu. Kadınların eğitim-öğretim serüveni sadece kadınlar için kurulan okullar ile başladı. Kadınlar sadece kadınların girebildiği okullar ile sonradan eğitim sistemine eklemlendi. Dünyada kadın üniversitelerinin ilk örnekleri 1850’lerden itibaren görülmeye başlandı.

ABD’DE İLGİ AZALDI

Zaman içerisinde kadının eğitim almasına ilişkin tavrın değişmesi ve haklarının genişletilmesi sonucu kadınlar eğitimde daha çok yer almaya başladı. Karma eğitim anlayışının yaygınlaşması ile kadının kadın okuluna gitme zorunluluğu ortadan kalktı. ABD’de yaklaşık 50 yıl önce 240 kadın üniversitesi bulunurken, günümüzde ise yaklaşık 40 tane bulunuyor.

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DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİ

ABD, Avustralya, İngiltere, Kanada gibi Batı ülkelerinin yanında Japonya, Güney Kore, Çin ve Hindistan gibi Asya ülkelerinde de kadın üniversiteleri bulunuyor. İran, Ürdün, Kuveyt, Sudan, Pakistan gibi Müslüman ülkelerde de sadece kadınların gittiği üniversiteler var. Suudi Arabistan’da ise bütün üniversitelerde kadın ve erkek öğrenciler ayrı kampüslerde eğitim alıyor.

  • Birçok ilki başardılar
  • Kadın üniversiteleri mezunları birçok farklı alanda büyük başarılara ve ilklere imza attı. Bunlardan eski ABD Dışişleri Bakanı ve 2016’da Başkan adayı Hillary Clinton, eski Pakistan Başbakanı ve Müslüman bir ülkedeki ilk kadın Başbakan Benazir Butto, Demokratların mevcut Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD’nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, X ve Y kromozomlarının cinsiyeti belirlediğini keşfederek çığır açan genetikçi Nettie Stevens, askeri alanda kullanılan Kevlar’ın mucidi Stephanie Kwolek, Harvard Üniversitesi’nin ilk kadın rektörü Drew Gilpin Faust, NASA astronotu Pamela Melro gibi isimler kadın üniversitelerinden mezun olan kişilerden sadece bazıları.

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