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ANKARA

Kadına şiddetle etkin mücadele

Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için adli yılın başlamasıyla birlikte yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir yazı gönderildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Adalet Bakanlığı'nın gönderdiği yazıda, Bakanlık tarafından yakın zamanda yayımlanan “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması” konulu genelge uyarınca kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekildi. Yazıda ayrıca, tedbir kararlarının uygulanmasıyla ilgili izlenecek yola ilişkin ayrıntılar yer aldı. Buna göre, tedbir kararları kolluk birimleri aracılığıyla şüphelilere tebliğ edilecek. Böylece tebligat yapılamaması veya tebliğin gecikmesi gibi sorunlar da ortadan kalkmış olacak.

İHLAL EDENE ZORLAMA HAPİS

Ayrıca kolluk, tedbir kararının ihlali durumunda kişinin hapse gireceği yönünde ihtarda bulunacak. Tekrarlanan şiddet vakaları veya tedbir kararlarının ihlali durumunda gecikmeksizin “zorlama hapsi” uygulanacak. Yasada, tedbir kararını ilk kez ihlal eden kişi, hakim kararıyla 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı hüküm altına alınıyor. Kişinin tedbir kararını ihlal etme suçunu tekrarlaması halinde ise 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi verilir. Bu uygulamayla verilen tedbire uyulması ve şiddet eylemlerinin tekrarlanmaması hususunda caydırıcılık da sağlanmış olacak. Aile içi ve kadına yönelik şiddet vakaları, bu alanda eğitim almış belirli savcılar üzerinden takip edilecek. Mağdurun daha önce şiddete uğrayıp uğramadığı mutlaka kontrol edilecek. Mağdurun daha önce de şiddete uğradığının tespit edilmesi halinde şüpheli hakkında zincirleme eylemlerle orantılı olarak etkili koruma tedbirlerine başvurulacak.

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