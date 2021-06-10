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YEREL GÜNDEM

Kadırga Sanat Galerileri yine görkemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde günümüzün duayen sanatkârlarından güzel yazı ustası Etem Çalışkan’ın eserlerinden oluşan ‘Aşk Olsun’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Çizdiği sayısız Türk büyüklerinin portreleri, tasarladığı afiş ve kapak tasarımları, kaligrafi sanatıyla yazdığı Kuran-ı Kerim’in meali, meşk ettiği Yunus Emre Divanı ve hocası Emin Barın ile yazdığı Anıtkabir Kitabeleri ile 95 yıllık ömründe büyük izler bırakan Etem Çalışkan’ın kaleminden ve fırçasından çıkan (neşet ettiği) güncel çalışmaları sanatseverler ile buluşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kadırga Sanat Galerileri yine görkemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor
Kadırga Sanat Galerileri

Hayatını mesleğine, sanatına ve zanaatına adamış, yazının ressamı Etem Çalışkan’ın son üç yıla sığdırdığı nadide eserlerinden oluşan ‘Aşk Olsun’ sergisi sanatçının 56 güncel eserinden oluşuyor. Küratörlüğünü Fatih Ömeroğlu’nun yaptığı sergide Etem Çalışkan’ın hangi eserine baksak gözümüze çarpan, acaba yanlış mı yazdı, diye düşünmekten kendimizi alamadığımız, yazının 6000 yıllık geçmişine atfettiği meşhur imzalı eserleri ve ömründe edindiği sanat birikimini kendine özgü dili ile tuvale aktardığı eserler görülebilecek.

Kaligrafi sanatını, kendine özgü üslupları ile çeşitlilikle sunan Etem Çalışkan’ın ‘Aşk Olsun’ sergisi, 11 Haziran Cuma günü Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde sanatseverlerle buluşacak.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sergi açılışında siz değerli medya mensuplarını aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla,

Tarih : 11 HAZİRAN 2021 CUMA

Saat : 15.00

Yer : Fatih Belediyesi Kadırga Kültür ve Sanat Merkezi Şehsuvarbey Caddesi No: 60 Kadırga Meydanı - FATİH

Sergi açılışında salgın önlemleri gereği girişte HES kodu sorgulaması ile ateş ölçümü yapılacaktır.

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri

Fatih İlçesi Şehsuvarbey Mahallesi Kadırga semtinde yer alan Kadırga Sanat Galerileri; belirlediği ilkeler doğrultusunda; sergiler ve sanatçılar için ideal fiziksel olanaklar sunuyor. KSG, sanatın her alanından oyuncuları bir araya getirip disiplinler arası sanat kavramından hareketle; çalışmalarını yürütmeyi hedefliyor. Sanatçıların üretimlerini ve uluslararası işbirlikleri kurabilmelerini destekleyen Kadırga Sanat Galerileri, sanatı kitlelere kolay erişilebilir kılmak misyonu ile 900 metrekare alanda 2 derslik ve çok amaçlı salonu, 3 sergi salonu ile her yaştan sanatseverlere kapılarını açmaktadır.

Kadırga Sanat Galerileri, çalışmalarını değerli sanatçılarımızın isimlerinin verildiği Matrakçı Nasuh, Levni, Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza ve Edhem Efendi salonlarında sunuyor.

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