Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kadırga Yaylasındaki üstü açık camide sosyal mesafeli cuma namazı böyle kılındı
GÜMÜŞHANE

Kadırga Yaylası’ndaki üstü açık camide sosyal mesafeli cuma namazı böyle kılındı

Kadırga Yaylası’ndaki üstü açık camide sosyal mesafeli cuma namazı böyle kılındı

Dünyada sadece birkaç örneği bulunan ve bir tanesi de Gümüşhane’nin Kadırga Yaylası’nda yer alan üzeri açık camide sosyal mesafeli cuma namazı kılındı.

Haber Merkezi İHA
Sayıları 100’ü geçen yöre halkı, yaylada tabanı doğal çimden oluşan etrafında sadece duvar olan ve 2 minaresi bulunan üzeri açık camiye girerek kıldı.
Sayıları 100’ü geçen yöre halkı, yaylada tabanı doğal çimden oluşan etrafında sadece duvar olan ve 2 minaresi bulunan üzeri açık camiye girerek kıldı.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi sınırları içerisinde yer alan ve 559 yıl önce Trabzon’u fethe giderken arkadaşı Kadir Ağa’yı ziyaret etmek için buraya uğrayan ve bu caminin yapılmasını emrederek ordusuyla birlikte namaz kılan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan üzeri açık camide her yıl yaz aylarında cuma namazı kılınıyor.

Gümüşhane sınırında olmasına rağmen Trabzon ve Giresun illeri ile birçok ilçe ve beldenin ortak buluşma noktası olan ve denizden 2 bin 200 metre yükseklikte günümüzde yaylacılık kültürünün yaşatıldığı ender bölgelerden Kadırga Yaylasında bulunan kubbesi ve çatısı olmayan camiyi görmeye ve Cuma namazı kılmaya her yıl binlerce vatandaş geliyor.

Sayıları 100’ü geçen yöre halkı, yaylada tabanı doğal çimden oluşan etrafında sadece duvar olan ve 2 minaresi bulunan üzeri açık camiye girerek kıldı.

Doğal çimde namazı eda ettiler

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Cuma namazları geçtiğimiz yılların aksine daha az sayıda katılımla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınırken, sayıları 100’ü geçen yöre halkı, yaylada tabanı doğal çimden oluşan etrafında sadece duvar olan ve 2 minaresi bulunan üzeri açık camiye girerek seccadelerini 1,5 metre aralıklı çime sererek bu yılın 2. Cuma namazını kılma fırsatını yakaladı.

Sayıları 100’ü geçen yöre halkı, yaylada tabanı doğal çimden oluşan etrafında sadece duvar olan ve 2 minaresi bulunan üzeri açık camiye girerek kıldı.

Yaz aylarında yoğun talep oluyor

Öte yandan yaylaya adını veren Kadir Ağa’nın mezarının da bulunduğu Kadirkaya’nın yamacında kurulu ve etrafında onlarca obanın yer aldığı Kadırga yaylasına Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illerinden yaz aylarında yoğun talep oluyor. Cuma günleri adeta küçük bir ilçeye dönüşen yayla bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yılların aksine daha sakin bir görüntü sergiliyor.

Kadırga Yaylası’ndaki üstü açık camide sosyal mesafeli cuma namazı böyle kılındı
FOTOĞRAF 6
Title
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi sınırları içerisinde yer alan ve 559 yıl önce Trabzon’u fethe giderken arkadaşı Kadir Ağa’yı ziyaret etmek için buraya uğrayan ve bu caminin yapılmasını emrederek ordusuyla birlikte namaz kılan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan üzeri açık camide her yıl yaz aylarında cuma namazı kılınıyor.
Title
Gümüşhane sınırında olmasına rağmen Trabzon ve Giresun illeri ile birçok ilçe ve beldenin ortak buluşma noktası olan ve denizden 2 bin 200 metre yükseklikte günümüzde yaylacılık kültürünün yaşatıldığı ender bölgelerden Kadırga Yaylasında bulunan kubbesi ve çatısı olmayan camiyi görmeye ve Cuma namazı kılmaya her yıl binlerce vatandaş geliyor.
Title
Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Cuma namazları geçtiğimiz yılların aksine daha az sayıda katılımla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınırken, sayıları 100’ü geçen yöre halkı, yaylada tabanı doğal çimden oluşan etrafında sadece duvar olan ve 2 minaresi bulunan üzeri açık camiye girerek seccadelerini 1,5 metre aralıklı çime sererek bu yılın 2. Cuma namazını kılma fırsatını yakaladı.
Title
Öte yandan yaylaya adını veren Kadir Ağa’nın mezarının da bulunduğu Kadirkaya’nın yamacında kurulu ve etrafında onlarca obanın yer aldığı Kadırga yaylasına Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illerinden yaz aylarında yoğun talep oluyor.
Title
Cuma günleri adeta küçük bir ilçeye dönüşen yayla bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yılların aksine daha sakin bir görüntü sergiliyor.
Title
Kadırga Yaylası’ndaki üstü açık camide sosyal mesafeli cuma namazı böyle kılındı
Dünyada sadece birkaç örneği bulunan ve bir tanesi de Gümüşhane'nin Kadırga Yaylası'nda yer alan üzeri açık camide sosyal mesafeli cuma namazı kılındı.


Abone Ol Google News
Dünyayı ülkemize hayran bırakacak

Dünyayı ülkemize hayran bırakacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırdaki komutanlara hitap etti.
Yeni istihdam kalkanı yolda

Yeni istihdam kalkanı yolda

​Bakan Albayrak, ekonomistlerle bir araya geldi.
Bakan Akar denetimde

Bakan Akar denetimde

Sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulundu.
Katili annesi çıktı

Katili annesi çıktı

Kan donduran olay: Banyoda doğurup üçüncü kattan aşağı attı.
Kalfanın <br>testi pozitif çıktı

Kalfanın
testi pozitif çıktı

​600 kişi tek tek testten geçirildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması iptal

Sokağa çıkma kısıtlaması iptal

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.
47 havalimanı<br> daha sertifika aldı

47 havalimanı
daha sertifika aldı

Ulaştırma Bakanı: Sertifika alan havalimanı sayısı 53'e yükseldi.
Yarın açık olacak

Yarın açık olacak

YKS'ye girecek öğrencilere önemli duyuru.
15 yıl oldu

15 yıl oldu

​Köy halkının hep birlikte aldığı bir karardı.
Mahkemenin<br>bilirkişi skandalı

Mahkemenin
bilirkişi skandalı

​Sanayi arazisi olarak kullanılması planlanan araziyi tarım arazisi yaptılar.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Terhune temizledi

Terhune temizledi

Libya ordusundan Hafter'e bir darbe daha.
Alkışlar Merih'e

Alkışlar Merih'e

Dünyanın ilk sıfır karbon futbolcusu oldu.
Tıklım tıklım

Tıklım tıklım

​Vapur ve teknelerde oluşan kalabalık dikkat çekti.
Erdoğan devasa <br>bir ağ kurdu

Erdoğan devasa
bir ağ kurdu

Economist dergisi Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü.
Canlı kalma<br>ihtimali düşük

Canlı kalma
ihtimali düşük

​Bilim Kurulu üyesinden havuz yerine denizi tercih edin uyarısı.
En fit futbolcu

En fit futbolcu

Oyuncuların kick-boksçu antrenörü açıkladı.
İstanbul'da platonik aşık dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı
Gündem

İstanbul'da platonik aşık dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı

Maltepe'de 22 yaşındaki Muharrem E. devlet hastanesinde idari bölümde çalışan komşusu Ayşegül Aktürk'e (36) karşı ilgi duyuyordu. Ancak Aktürk'ün karşılık vermediği öğrenilen Muhammet E. dehşet saçtı. Eşinden boşanan ve 2 çocuk annesi kadın sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada saldırgan tarafından yolu kesildi ve bıçaklanarak öldürüldü.
10 Millet Bahçesi daha açılıyor
Hayat

10 Millet Bahçesi daha açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği ve birçok ilimizde hizmete açılacak olan Millet Bahçeleri için tarihi gün geldi. İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da yapımı tamamlanan Millet Bahçeleri açılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken, ülkemizin en prestijli projelerinden biri olan millet bahçelerimiz, 1000 yıllık şehircilik geleneğimizin bir yansıması, tabiatla şehirlerimizi ve insanımızı buluşturan bir köprü olacak" dedi.
Meyvelere zarar veren Sirke Sineği ile mücadele için çiftçiye tuzak dağıtıldı: Verim doğal yöntemlerle artırılacak
Ekonomi

Meyvelere zarar veren Sirke Sineği ile mücadele için çiftçiye tuzak dağıtıldı: Verim doğal yöntemlerle artırılacak

UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsünün, gıda ve tarımın vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, zararlılarla mücadelede olabildiğince kimyasal ürünlerden uzak kalınması gerektiğini söyledi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.