Kahraman burunlar: Birçok kişinin enkazdan canlı çıkarılmasında rol oynadılar

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden sonra bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında eğitimli arama köpekleri de görev aldı. Yerli ve yurt dışından gelen hassas burunlar birlikte çalıştı. Enkazlarda canlı izi süren dedektör köpeklerden ikisi de Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün arama kurtarma köpekleri “Köpük” ve “Poyraz”dı. Malatya’ya ilk ulaşan ekipte yer alan iki köpek, yerle bir olan Hayat Sitesi’nde bazı depremzedeleri tespit ederek çıkarılmalarını sağladı.

KÖPÜK, ÇAKIL, RÜZGAR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Labrador cinsi arama kurtarma köpeği “Ateş” önce Osmaniye’de, sonra diğer bölgelerde çalışmalara dahil oldu. TSK İnsani Yardım Tugayı’na bağlı Doğal Afet Kurtarma Taburu’nda bulunan arama-kurtarma köpeği Sıla, Malatya’da görev yaptı. 12’den fazla depremzedeye ulaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin K9 arama kurtarma köpekleri “Çakıl” ve “Rüzgar” da Kahramanmaraş’ta hayat kurtarma çalışmalarına katkı sundu.

PROTEO ÖLDÜ

Yurt dışından gelen kurtarma ekiplerinde de arama köpekleri yer aldı. Deprem bölgesine dağılan ekipler birçok enkazdan yüzlerce insanı sağ çıkarttı. “Balam”, “Orly”, “July”, “Rex”, “Territorio”, “Timba”, “Barato”, “Balanceo”, “Bureta”, “Biosfera”, “Tardío”, “Kiara”, “Teología”, “Proteo”, “Tobeak”, “Haetae”, “Tori”, “Leader”, “Cuna”, “Luna” ve “Kilian” yabancı ekiplerde görev alan dedektör köpeklerden bazıları. Meksikalı ekibin getirdiği “Proteo” ise çalışmalarda öldü.

74 kişiyi buldu

Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, depremin vurduğu illerde yüzlerce can kurtardı. Kahramanmaraş’a 4 arama kurtarma köpeğiyle geldiklerini anlatan Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Yunus Emre Ünveren, “Köpeklerimiz akreditasyonlarını almış genç ve başarılı köpekler. 39 enkazda 74 vatandaşın yerini tespit ettiler. Tespit ettikleri noktalardan vatandaşlarımızı sağ çıkardık” dedi. PAK köpek idarecisi Onur Önler de köpeklerin canlı insan kokusu üzerine eğitim aldığını anlattı: “Canlı gördükleri zaman bize aktarıyor köpekler. Biz de ekiplere bildiriyoruz ve çalışma başlıyor. Köpeklerimiz gizli kahraman oldular.”



