​Kahramankazan’da​ dolu dolu 2 yıl

2019 yerel seçimlerinin ardından tüm kesimlerin takdiri kazanan Başkan Serhat Oğuz, bu süreçte yaptıkları çalışmaları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı toplantıda değerlendirdi.

Kahramankazan Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve ürettiği hizmetlerle Türkiye’ye örnek oldu. 57 bin nüfuslu Kahramankazan, yerel yönetimler alanındaki bu çıkışıyla milyon nüfuslu il ve ilçelerle yarışır hale geldi. 2019 yerel seçimlerinin ardından tüm kesimlerin takdiri kazanan Başkan Serhat Oğuz, bu süreçte yaptıkları çalışmaları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı toplantıda değerlendirdi. Oğuz’un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

HİZMETTE TASARRUF YOK

İlk iş olarak belediyemizin gelir gider dengesinin fotoğrafını çekerek, tasarruf etmek için kolları sıvadık. Tasarruf yaptık, ancak hizmette tasarruf yapmadık. Bu kapsamda yalnızca dış mahallelerimize (köylerimize) 2 yıllık süreçte yaklaşık 5 milyon TL tutarında hizmet götürdük. Ciğir Mahallemizde 142 dönümlük bir araziyi satın alarak, belediyemize kazandırdık.

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KALKINMAYA DEV DESTEK

Bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazanımızdaki çiftçi ve üreticilerimize sürekli olarak destek olduk. 2019 ve 2020 yıllarında 2 milyon sebze fidesini yüzde 50 hibe desteğiyle çiftçilerimize dağıttık. Bu yıl da yüzde 50 hibeyle 1 milyon 100 bin sebze fidesini mayıs ayında çiftçilerimize dağıtacağız. Ayrıca, son yıllarda rekolte ve kalitesinde düşüş yaşanan ilçemizin meşhur Ova Kavunu’nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilerimize yüzde 100 hibe oranıyla tohum, ilaç ve ekipman desteğinde bulunduk. Yine ilçemizdeki çiftçi, üretici ve öğrencilerimize yönelik modern tarım eğitimlerinin düzenleneceği 150 bin metrekarelik bir meyve bahçesi oluşturduk. Belediyemizin destek ve girişimleriyle Kahraman Kadınlar Kooperatifi’ni hayata geçirdik. Ankara’da bir ilke imza atarak hayvan yetiştiricilerimiz için Mobil Koyun Banyoluğu hizmetini başlattık. Pandemi nedeniyle çiftçilerimizin elinde kalan 80 ton patates ve 30 ton soğanı satın alarak, ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Böylece hem çiftçimizin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdük.

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Kahramankazanımıza bir kent meydanı kazandırmak için kolları sıvadık. Satı Kadın Kentsel Dönüşüm projesi için de bakanlığımızla ortak çalışmalarımız sürüyor.

921 vatandaşa iş

Kahramankazan İstihdam Merkezi’ni (KİM) kurduk. Ankara’da bu projeyi uygulayan ilk belediye olduk. KİM ile pandemi süreci de dahil olmak üzere şu ana kadar 921 vatandaşımıza yeni iş imkânı sağladık. TUSAŞ’la imzaladığımız protokol kapsamında açtığımız “İmalat ve Montaj Elemanı Kursu”nu başarıyla tamamlayan 16 kardeşimizin TUSAŞ’ta işe başlamasını sağladık.

150 yataklı tam teşekküllü

Yapım çalışmaları büyük oranda tamamlanan 150 yataklı ve tam teşeküllü devlet hastanemizin açılışı için gün sayıyoruz. Hastanemiz yalnızca ilçemiz için değil, çevre ilçelere de hizmet verecek önemli bir değer olacak.