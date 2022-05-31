Kahramanmaraş-Göksun Yolu seyahat süresi 39 dakika kısaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş-Göksun yolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kahramanmaraş-Göksun Yolu’nun, Güneydoğu Anadolu-GAP Bölgesini İç Anadolu’ya ve Karadeniz Bölgesi’ne bağlayan güzergah üzerinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, yolun hem Türkiye hem de bölge ekonomisi için önemli olduğuna işaret edildi.

16 bin 451 metre uzunluğunda 11 adet çift tüp tünel yer alıyor

Yolun toplam 64,1 kilometre uzunluğunda olduğunun altı çizilen açıklamada, “Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilen yolun kapsamında; toplam 2x16 bin 451 metre uzunluğunda 11 adet çift tüp tünel, 570 metre uzunluğunda 2 adet viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 adet köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 adet köprülü kavşak yer alıyor. Bölünmüş yol standardındaki proje ile Kuzey-Güney akslarında yapılan çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi. Orta Karadeniz Sahili ve İç Anadolu Bölgesi’ni Kahramanmaraş üzerinden Akdeniz limanlarına, Suriye sınır kapılarına ve Ortadoğu ülkelerine bağlayan güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlandı. Trafik kazaları ve mevsim şartlarının ulaşıma etkisi en aza indirildi. Ayrıca, Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet Yolu ile bütünleşerek, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının parçası olan proje, transit trafik ve turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sundu” denildi.

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Güzergah 15,9 kilometre kısaldı

Daha önce 80 kilometre olan güzergahın yeni yolun yapılmasıyla 15,9 kilometre kısalarak 64,1 kilometreye düştüğünün vurgulanan açıklamada, 80 dakika olan seyahat süresinin 39 dakika azalarak 41 dakikaya düştüğü kaydedildi. Zamandan 199 milyon TL, akaryakıttan 137 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 336 milyon TL tasarruf edildiği ifade edilen açıklamada, karbon salınımının da 27 bin 756 ton azaltıldığı belirtildi.

Bölgenin "Edebiyat Yolu"

Açıklamada, "Yol güzergahında yer alan tünel ve viyadüklere şair, yazar, edebiyatçı, düşünür, halk ozanı Ali Kutlay, Aşık Mahsuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Abdürrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören, Akif İnan, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek’in isimleri verilmesi nedeniyle aynı zamanda yol ‘Edebiyat Yolu’ olarak da biliniyor" ifadeleri yer aldı.

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