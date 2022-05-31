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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş-Göksun Yolu seyahat süresi 39 dakika kısaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Orta Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz limanlarına bağlayan Kahramanmaraş-Göksun Yolu ile 80 dakika olan seyahat süresinin 39 dakika kısaldığını vurguladı. Köprü ve viyadüklerin ünlü şairlerin isimlerini taşıması nedeniyle “Edebiyat Yolu” olarak bilindiğini belirten Ulaştırma Bakanlığı, yol ile yıllık toplam 336 milyon TL tasarruf sağlandığına da dikkati çekti.

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Haber Merkezi İHA
Kahramanmaraş-Göksun Yolu seyahat süresi 39 dakika kısaldı
80 dakika olan seyahat süresi 39 dakika azalarak 41 dakikaya düştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş-Göksun yolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kahramanmaraş-Göksun Yolu’nun, Güneydoğu Anadolu-GAP Bölgesini İç Anadolu’ya ve Karadeniz Bölgesi’ne bağlayan güzergah üzerinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, yolun hem Türkiye hem de bölge ekonomisi için önemli olduğuna işaret edildi.

16 bin 451 metre uzunluğunda 11 adet çift tüp tünel yer alıyor

Yolun toplam 64,1 kilometre uzunluğunda olduğunun altı çizilen açıklamada, “Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilen yolun kapsamında; toplam 2x16 bin 451 metre uzunluğunda 11 adet çift tüp tünel, 570 metre uzunluğunda 2 adet viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 adet köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 adet köprülü kavşak yer alıyor. Bölünmüş yol standardındaki proje ile Kuzey-Güney akslarında yapılan çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi. Orta Karadeniz Sahili ve İç Anadolu Bölgesi’ni Kahramanmaraş üzerinden Akdeniz limanlarına, Suriye sınır kapılarına ve Ortadoğu ülkelerine bağlayan güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlandı. Trafik kazaları ve mevsim şartlarının ulaşıma etkisi en aza indirildi. Ayrıca, Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet Yolu ile bütünleşerek, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının parçası olan proje, transit trafik ve turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sundu” denildi.


Güzergah 15,9 kilometre kısaldı

Daha önce 80 kilometre olan güzergahın yeni yolun yapılmasıyla 15,9 kilometre kısalarak 64,1 kilometreye düştüğünün vurgulanan açıklamada, 80 dakika olan seyahat süresinin 39 dakika azalarak 41 dakikaya düştüğü kaydedildi. Zamandan 199 milyon TL, akaryakıttan 137 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 336 milyon TL tasarruf edildiği ifade edilen açıklamada, karbon salınımının da 27 bin 756 ton azaltıldığı belirtildi.

Bölgenin "Edebiyat Yolu"

Açıklamada, "Yol güzergahında yer alan tünel ve viyadüklere şair, yazar, edebiyatçı, düşünür, halk ozanı Ali Kutlay, Aşık Mahsuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Abdürrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören, Akif İnan, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek’in isimleri verilmesi nedeniyle aynı zamanda yol ‘Edebiyat Yolu’ olarak da biliniyor" ifadeleri yer aldı.

Türkiye ve Avrupa'da ilk: Süre 30 dakikaya düşecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun tüneli olan Yeni Zigana Tüneli projesini bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, \"Seyahat süreleri de ağır tonajlı araçlarda 60 dakika, otomobillerde de 30 dakika kısalacak\" diye konuştu.
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Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, partililer ve vatandaşlar konuştu.<br>
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Bayramlaşma töreni öncesi bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Mayıs'ta Rize-Artvin havalimanını Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile açacaklarını belirterek, \"Ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son yirmi yılda, 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık.
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Cumhurbaşkanı'mızın önderliğindeki hükümetlerimiz döneminde bölünmüş karayolu uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometreye çıkardık.
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Tünellerimizi 50 kilometreden alıp, tam 13 kat artırarak 651 kilometreye çıkardık. Köprü ve viyadüklerimizi 729 kilometreye çıkardık. Havayollarını halkın yolu yaptık. Havalimanlarımızı 26'dan 57'ye yükselttik. 61'e çıkaracağız. Dünyanın 129 ülkesindeki, tam 337 noktaya uçuyoruz.
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Geçen yıl yolcu sayısıyla İstanbul Havalimanımız, Avrupa da birinci oldu. Hani şu kimse uçmaz dedikleri İstanbul Havalimanı. Pandemiye rağmen 30 Nisan'da rekor kırarak toplam bin 301 uçuş İstanbul Havalimanından gerçekleştirildi.
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Sadece Cuma günü 195 bin 640 yolcu seyahat etti. 30 Nisan Cuma günü Trabzon Havalimanı da 90 tane uçuşa ev sahipliği yaptı. Yeni havalimanımızla ilgili çalışmalarımız diğer taraftan devam ediyor\" dedi.
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Uydu ve uzay çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, \"Tersane sayımızı 37'den 84'e, liman sayımızı da 149'dan 217'ye çıkardık. Mavi Vatan'da da söz sahibiyiz. Uzayda izi olmayanın karada gücü perçinlenmez sözüyle ile uydu-uzay çalışmalarımızı hızlandırdık. Türksat5A ve Türksat5B uydumuzu 2021 yılında uzaya fırlattık. Aynı yıl 2 tane yeni nesil haberleşme uydusunu uzaya gönderen nadir ülkelerden olduk. Yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat6A'yı 2023 yılı içerisinde uzaya göndereceğiz. Siber alanda büyümeler gerçekleştirdik.
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Genişbant abone sayımızı 20 binden, 87,5 milyona ulaştırdık. Mobil abone sayımızı 28 milyondan alıp 87 milyona ulaştırdık. Ülkemize kazandırdığımız yollarımızla, çok daha rahat, hızlı ve konforlu seyahatler yapıyoruz. İşletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla, yollarımızda, seyahat süresinde yıllık, 7 milyar saat tasarruf elde ettik. Akaryakıttan yılda 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Bunların sonucu olarak; yıllık toplam 85 milyar liralık tasarruf sağlıyoruz. Yaptığımız tasarruflarla birlikte, emisyon salınımını da yıllık 5 milyon ton azalmalar sağladık. Bunun yanında; yatırımlarımız sayesinde, yol güvenliği artarken, trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar oldu. Bu da her yıl 9 bin 500 vatandaşımızın hayatının kurtarılması demektir\" şeklinde konuştu.
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Trabzon'un ulaşım ve iletişim yatırımları için 28 milyar liraya yakın yatırım yapıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, \"Bizler çalıştıkça, bizler ürettikçe, bizler irade ortaya koydukça; muhalefet partileri komplekse kapılıyor. O komplekslerini kapatmak için de kibirlerini kabartıyorlar. Toplandıkları masalar etrafında milletin derdi yok, kendi dertleri var. Türkiye için yaptıklarımızı görmek istemeyenler, projelerimizi anlatsak da anlamayanlar, Türkiye için kurduğumuz hayalin farkında olmayanlar ancak iftira atarlar. Onlar iftira atmaya, projeleri karalamaya devam etsin. Bizler milletimizle Türkiye'yi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.
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Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ülke genelinde bu kadar önemli başarı ve tasarruflara imza atarken, tabii ki Trabzon'umuz da ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızdan ciddi oranda nasibini alıyor. Bugüne kadar Trabzon'un ulaşım ve iletişim yatırımları için 28 milyar liraya yakın yatırım yaptık.
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Ülkemizin ve dünyanın en önemli projelerinden olan Zigana Tüneli projemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. 14,5 kilometre çift tüp tünel inşaatı ve birlikte bağlantı yolu ile projemiz toplamda 15 kilometreyi geçecek.
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Bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediğimiz projemizin hizmete girmesiyle birlikte, mevcut yol tam 8 kilometre daha kısalacak.
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Seyahat süreleri de ağır tonajlı araçlarda 60 dakika, otomobillerde de 30 dakika kısalacak\" diye konuştu.
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Kanuni Bulvarı projesinde yüzde 70'lik bölümün tamamlandığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, \"Trabzon'da yapımı devam eden en önemli karayolu projelerinden biride Kanuni Bulvarı. Toplam 28 kilometrelik projede yüzde 70'lik bir ilerleme sağladık.
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Şimdiye kadar 15 kilometrelik bölümü tamamlayıp hizmete açtığımız projemizi bu yıl içerisinde bitirmek için hummalı bir çalışmamız var. Trabzon Güney Çevre Yolu'nun ilk etabı Akçakale-Akyazı arasında; proje çalışmalarımız devam ediyor. Devam eden pek çok projemizde bu yıl çok olumlu gelişmeler olacak yakından takip ediyoruz. Akçaabat Düzköy, Of Çaykara, Araklı Dağbaşı yollarındaki son ihaleleri de bu ay yapıyoruz. Yaz döneminde de çok önemli gelişmeler olacak. Milletimiz bizi 20 yıldır sunduğumuz hizmetlerle, tuttuğumuz sözlerle, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki dik duruşumuzla, onurlu siyasetimizle tanıdı.
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Halkımızın ihtiyacı neyi gerektiriyorsa, oraya yatırımı ulaştırırız. Yaptığımız her bir yol, tıpkı akarsu gibi, geçtiği yerlerin üretimini, istihdamını, ticaretini, eğitim ve kültürünü canlandırmaktadır. Geçit vermeyen dağları tünellerle, derin vadileri de viyadüklerle aşarak halkımızın hizmetine koşuyoruz. Yaptığımız, yollarla havalimanlarıyla, liman ve tersanelerimizle bölgemizi cazibe merkezi hâline getirdik. Milletimiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızın teminatı olarak görüyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz\" ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Avrupa'da ilk: Süre 30 dakikaya düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye ve Avrupa'nın en uzun tüneli olmakla birlikte Türkiye'de yine karayolları tünellerinde ilk defa düşey şaft ile birlikte havalandırma sistemi kullanılan Zigana Tüneli projesinin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, 'Bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediğimiz projemizin hizmete girmesiyle birlikte, mevcut yol tam 8 kilometre daha kısalacak. Seyahat süreleri de ağır tonajlı araçlarda 60 dakika, otomobillerde de 30 dakika kısalacak' dedi.


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