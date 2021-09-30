Gündem Kahramanmaraşta define aradığı evinde ölü bulundu
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta define aradığı evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş’ta 3 katlı evinde define arayan yaşlı adam ölü bulundu. Kazdığı toprakları evin odalarına yığan adamın cansız bedeni yaklaşık 10 metrelik kuyudan çıkarıldı.

Haber Merkezi İHA
Kahramanmaraş haberleri: Define aradığı evinde ölü bulundu
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Kahramanmaraş’taki olay, Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi’ndeki 3 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Fevzi Kuybu (71), kendisine ait ve kimsenin yaşamadığı 3 katlı evinde define aramaya başladı. Farklı zamanlarda eve gelip giden yaşlı adam, kazdığı toprağı evin girişi ile odalarına yığdı.

Fevzi Kuybu’dan bir süredir haber alamayan yakınları, evin kapısını kırarak içeri girdi. Yakınları, 10 metrelik kuyuda yaşlı adamı hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.
İHA
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.


Yaşlı adamın cansız bedeni itfaiye ekiplerince, merdiven ve halat yardımıyla iki saatlik çalışmayla çıkarıldı.

Elazığ'da define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu
GÜNDEM
Elazığ'da define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu

Fevzi Kuybu’nun cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu’na kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra öğrenilecek.

Define kazısı yaparken kayanın altında kalıp can verdiler!
GÜNDEM
Define kazısı yaparken kayanın altında kalıp can verdiler!


Define için kazılan ev güvenlik nedeniyle mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aradığı define sonu oldu: 15 gün sonra parçalanmış cesedi bulundu
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Topulyurt köyünde yaşayan 2 çocuk babası H.A. (42), 15 gün önce ailesine İstanbul’a çalışmaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.
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Ailesi şahıstan haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
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Bölgede 15 vatandaş, 2 asayiş timi ve 1 iz takip köpeğiyle şahsı arama çalışması başlatıldı.
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Ekiplerin arama çalışmaları sırasında köy merkezine 5 kilometre uzaklıktaki İğcikaya mevkiinde parçalanmış bir ceset bulundu. H.A.’nın yakınlarının tespiti sonrası cesedin kayıp şahsa ait olduğu anlaşıldı.
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H.A.’nın kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşerek öldüğü ve cesedinin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin ediliyor.
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Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Aradığı define sonu oldu: 15 gün sonra parçalanmış cesedi bulundu
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt köyünde 15 gündür kayıp olan H.A'nın (42)cesedi parçalanmış halde bulundu. H.A.'nın kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşerek öldüğü ve cesedinin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin ediliyor.


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