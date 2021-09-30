Kahramanmaraş'ta define aradığı evinde ölü bulundu

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Ataşehir'de iş makinesinin altında kalarak ölen işçinin yakınları: Belediye olayı örtbas edebilir

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde TIR'dan indirildikten sonra yokuş olan sokakta devrilen ve sürücü Oğuz Kaçmaz'ın ölümüne neden olan iş makinesi kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Talihsiz vatandaşın yakınları, Ataşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Kaçmaz'ın iş makinesi operatörü olmadığını ve gerekli ekipmanların kendisine tutanak ile tahsis edilmediğini iddia ederek, "Üzerine gidilmezse fen işleri müdürü eskiye yönelik bir düzenleme ile örtbas edebilir." dedi.