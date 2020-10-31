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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş haberleri: İlk önce karısını sonra aynı silahla kendini vurdu

Kahramanmaraş'ta eşini öldüren adam aynı silahla kendini de vurdu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 61 yaşındaki koca, 52 yaşındaki eşini vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Anne ve babasını kaybeden çocukları ise sinir krizleri geçirdi. Gözyaşlarına boğulan kızlarının feryatları yürekleri dağladı.

Haber Merkezi İHA
Karı kocanın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere morga konuldu.
Karı kocanın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere morga konuldu.

Kahramanmaraş'ın Kızılcaoba Mahallesi Çakabey Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2. katında sabah saatlerinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 61 yaşındaki koca, 52 yaşındaki eşini vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Önce karısını sonra kendini vurdu
GÜNDEM
Önce karısını sonra kendini vurdu

Bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı

Edinilen bilgi ve iddialara göre, 2 yıl önce oğlunu iş kazasında kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Cuma Söğütlü ile eşi Nuran Söğütlü, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda cinnet getirdiği iddia edilen koca Söğütlü, eşine tabanca ile bir el ateş etti.

Önce eski eşini sonra kendini vurdu
GÜNDEM
Önce eski eşini sonra kendini vurdu

Aynı silahla yaşamına son verdi

Koca, aynı silahla yaşamına son verdi. Olaydan önce telefonla görüştüğü kızına, cesetlerini almalarını söylediği öğrenilirken; kızının ihbarı ile söz konusu eve giden polis ekipleri, karı kocayı yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Karı kocanın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere morga konuldu.

Önce eşini sonra kendini öldürdü
GÜNDEM
Önce eşini sonra kendini öldürdü

Çocukları sinir krizi geçirdi

Anne ve babasını kaybeden çocukları ise sinir krizleri geçirdi. Gözyaşlarına boğulan kızlarının feryatları yürekleri dağladı. Olayda hayatını kaybeden Nuran Söğütlü’nün, çok kısa bir süre önce kanser hastalığını yendiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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