"İsrail'in güç kaybetmesini istiyoruz. Bizim yapabileceğimiz en etkili yöntem bu. Bizim tek davamız Gazze'deki, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz. Dünya genelinde 7 Ekim'de birçok ülke boykot noktasında büyük bir adım atacak ve zincir kuruluşları kapatacak. Bizler de ülkemizdeki bu İsrail markası ürünlerin, zincirlerin kapatılmasını istiyoruz. 5 Ekim'de Kahramanmaraş'ta büyük bir miting organizasyonumuz olacak. İnşallah birliğimizi, beraberliğimizi göstermek istiyoruz."