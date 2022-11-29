Gündem Kahramanmaraşta 5 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 5 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta servis midibüsü ile birlikte 5 aracın karıştığı trafik kazasında ilk bilgilere göre en az 10 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Kahramanmaraşta 5 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Midibüsü bulvarda seyir halindeyken transitle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs park halindeki 3 araca çarparak devrildi.

Kahramanmaraş’taki kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Lütfi Köker Bulvarında meydana geldi. 46 S 0346 plakalı servis midibüsü bulvarda seyir halindeyken ara yoldan bulvara girdiği ileri sürülen 46 ACL 522 plakalı transitle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs park halindeki 3 araca çarparak devrildi.

Beş aracın karıştığı kazayla ilgili olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgede gerekli tedbirler alınırken, ilk bilgilere göre en az 10 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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