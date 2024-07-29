Kahramanmaraş'ta orman yangını:18 saat sonra kontrol altına alındı

Kayseri OSB 12. Cadde'de yer alan kağıt fabrikasının bahçesindeki geniş alanda bulunan kağıtlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın dolayısıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangının kontrol altına alınması için başlattığı çalışma sürüyor.