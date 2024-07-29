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Kahramanmaraş'ta orman yangını:18 saat sonra kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi orman yangını çıktı. İhbarla çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yürütülen çalışmalarla yangın 18 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 80 hektarlık alan yandı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

10:04 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:08 - 29/07/2024 Pazartesi
DHA
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını.

Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi'nin Fırnız mevkisindeki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından çok sayıda ekip sevk edildi.

200 personel, 60 araçla yangını söndürmek için başlatılan çalışmalara, 6 helikopter ile 2 uçak da havadan destek verdi. Rüzgar ve arazi şartları nedeniyle ekiplerin güçlük çektiği yangın, saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı.


18 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan yandı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: Soğutma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, “Kıymetli hemşehrilerim, Onikişubat Fırnız'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.


Yangın sonrası hasar tespit çalışmalarının yapılacağı belirtildi.



#Kahramanmaraş
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#Yangın
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