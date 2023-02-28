Kahramanmaraş’taki çadır kentlerde sınav öğrencileri için DYK başladı

Sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilere aynı zamanda destek kaynak kitaplar da verilecek. Konu ile ilgili açıklama yayımlayan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Bakanlığımızın desteği ile ihtiyaç duyulan ilçelerimize farklı illerimizden 73 gönüllü öğretmenimiz DYK kurslarında görevlendirilmiştir.

İlimizde sınava hazırlanan tüm 8 ve 12. sınıf öğrencilerimizin hepsine ulaşılarak, DYK kursları talep etmeleri durumunda bu kurslarımız açılmaya devam edecektir" dedi.