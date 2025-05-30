Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'taki "Geben Vadisi" milli park ilan edildi

Kahramanmaraş'taki "Geben Vadisi" milli park ilan edildi

10:3530/05/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Kahramanmaraş sınırları içinde bulunan bölge, "Geben Vadisi Milli Parkı" olarak belirlendi.
Kahramanmaraş sınırları içinde bulunan bölge, "Geben Vadisi Milli Parkı" olarak belirlendi.

Kahramanmaraş'taki Geben Vadisi'nin milli park olması kararlaştırıldı. Kararda milli parka ilişkin harita ve koordinatlara da yer verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş sınırları içinde bulunan bölge, "Geben Vadisi Milli Parkı" olarak belirlendi.

Kararda milli parka ilişkin harita ve koordinatlara da yer verildi.

#Geben Vadisi
#Kahramanmaraş
#Milli Park
#Resmi Gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı