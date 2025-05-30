Kahramanmaraş'taki "Geben Vadisi" milli park ilan edildi

Kahramanmaraş sınırları içinde bulunan bölge, "Geben Vadisi Milli Parkı" olarak belirlendi.
Kahramanmaraş'taki Geben Vadisi'nin milli park olması kararlaştırıldı. Kararda milli parka ilişkin harita ve koordinatlara da yer verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kahramanmaraş sınırları içinde bulunan bölge, "Geben Vadisi Milli Parkı" olarak belirlendi.
Kararda milli parka ilişkin harita ve koordinatlara da yer verildi.
#Geben Vadisi
#Kahramanmaraş
#Milli Park
#Resmi Gazete