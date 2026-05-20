Kahverengi kokarcaya karşı samuray arısı salınımı yapıldı

13:4920/05/2026, Çarşamba
IHA
Kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek popülasyonunu baskı altına alan samuray arısı, çevre dostu yöntemlerden biri olan biyolojik mücadele çalışmalarında etkin bir şekilde kullanılmakta.
Çanakkale’de kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) zararlısı ile mücadele kapsamında samuray arısı salınımı yapılarak önemli bir adım atıldı.

Çanakkale’de kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları başladı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen ‘Kahverengi Kokarca’nın Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi’ çerçevesinde biyolojik mücadele amaçlı samuray arısı (Trissolcus japonicus) salımı gerçekleştirildi.

5 ilçede eş zamanlı salınım

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünden temin edilen faydalı böcekler olan samuray arıları, kahverengi kokarcaya karşı tuzakla takip çalışmalarının da yürütüldüğü: merkez, Bayramiç, Lapseki, Ezine, Biga ilçelerinde eş zamanlı olarak toplam 5 bin adet doğaya salındı.

Çevre dostu ve sürdürülebilir mücadele

Kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek popülasyonunu baskı altına alan samuray arısı, çevre dostu yöntemlerden biri olan biyolojik mücadele çalışmalarında etkin bir şekilde kullanılmakta. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürülüğünün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Hedefimiz: kimyasal mücadeleye olan ihtiyacın azaltılması, doğal dengenin korunması, sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi. İl ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından biyolojik ve biyoteknik mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.



