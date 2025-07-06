Kalça ameliyatı oldu: Saatler içinde hayatını kaybetti

Mardin'de TIR şoförü Engin Acar (30), sol kalça kemiğindeki şikayetle başvurduğu özel hastanede ameliyat olduktan 4 saat sonra hayatını kaybetti.
Ailesi, ihmaller zinciri yaşandığını iddia ederek hastane ve doktor hakkında şikayetçi oldu. Hastane yetkilileri ise ölümün ameliyatla ilgisi olmadığını, kesin sonucun otopsiyle belli olacağını söyledi.
Kentte yaşayan 3 çocuk babası TIR şoförü Engin Acar, sol kalça kemiğindeki ağrı ve kireçlenme şikayetiyle başvurduğu özel hastanede ameliyat edildi. 30 Haziran’da gerçekleşen ameliyattan 4 saat sonra Acar, fenalaşarak hayatını kaybetti.
Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi’nde toprağa verilen Engin Acar’ın ölümü üzerine ailesi, hastaneyi ve sağlık personelini ihmalle suçlayarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Sağlık Bakanlığı’na şikayette bulundu.
Ailenin iddiasına göre, ameliyattan sonra vücudunda anormal şişme ve soğuk terleme olan Acar’ın bilinç dışı hareketler yaptığı görüldü. Aile, durumun hemşirelere bildirilmesine rağmen müdahalede geç kalındığı öne sürdü. Hastane yetkilileri ise ölümün ameliyatla bağlantılı olmadığını, kesin sonucun otopsi raporuyla ortaya çıkacağını açıkladı.
‘Ameliyattan sonra vücudu şişmeye başladı’
‘4 saat çırpındı sonunda kaybettik’
Savcılığa şikayette bulunduklarını söyleyen Mesut Acar, “Otopsi talebinde bulunduk. Biz aile olarak hastaneden, personelden ve onu ameliyat eden doktordan şikayetçiyiz. Hem savcılığa hem de Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184’ü de arayarak suç duyurumuzu yaptık. Benim kardeşim, yasal zeminde katledildi” ifadelerini kullandı.