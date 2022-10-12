Gündem Kalenin dönüşümü şehre değer katacak
GİRESUN

Kale’nin dönüşümü şehre değer katacak

Giresun Belediyesi şehrin çehresini değiştirmek için Kale yamaçlarındaki yapıların kentsel dönüşüme girmesi çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Kale Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümde tarihi eserlerin korunarak yenileneceğini vurguladı.

Abone Ol Google News
Giresun Yeni Şafak
Kale’nin dönüşümü şehre değer katacak
Kale’nin dönüşümü şehre değer katacak

Sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde ve kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekânsal, toplumsal koşulları dikkate alarak projelendirilen kentsel dönüşüm, Giresun’da da hayata geçiyor. Kale Mahallesi sınırları içerisinde riskli ilan edilen 3,61 hektarlık alan için hazırlanan proje Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından kabul edilmişti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2,5 yıl önce başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerleme, imar planı, kentsel tasarım, matematiksel ve finansal modeli oluşturma ile hak sahipliği ile uzlaşma süreci tamamlandı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Kale Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümde tarihi eserlerin korunacağını vurgulayarak: “Vatandaşın gönül rızasını alarak onu mağdur etmeden onun malının değerine değer katabilecek bir dönüşüm modellemesini şehrimizde hayata geçiriyoruz. Giresun Belediyesi olarak bu tür projelerde kazancımız vatandaşlarımızın memnuniyetidir” dedi

Trabzon, Ordu, Samsun, Giresun, Rize TOKİ arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
ÖZGÜN
Trabzon, Ordu, Samsun, Giresun, Rize TOKİ arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

TMO Genel Müdürü Güldal: Fındığın tamamını almak için hazırız
EKONOMİ
TMO Genel Müdürü Güldal: Fındığın tamamını almak için hazırız
Denizlide sır olay

Denizli'de sır olay

​Elleri bağlı battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu.
Şampiyonlar Liginde sürpriz sonuç

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç

Juventus, deplasmandan hiç beklemediği bir sonuçla ayrıldı.
Can Ataklı Türkiyenin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı: Boş mağara vuruyorlar hepsi palavra

"​Ağlarımız mahvoldu, yaklaşık 4-5 milyon lira zararımız var."

​Bazı bölgelerde sabahtan akşama kadar sürecek.

​Kamu bankalarından emekli maaş promosyonu hamlesi.

​Verilen süre 31 Aralık 2022'de sona erecek.

​AFAD büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu.

​Diyarbakır'da büyük panik: 'İsveç oturağı'yla kurtarıldılar.

Okulun 4. kat penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.