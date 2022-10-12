Kale’nin dönüşümü şehre değer katacak

Sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde ve kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekânsal, toplumsal koşulları dikkate alarak projelendirilen kentsel dönüşüm, Giresun’da da hayata geçiyor. Kale Mahallesi sınırları içerisinde riskli ilan edilen 3,61 hektarlık alan için hazırlanan proje Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından kabul edilmişti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2,5 yıl önce başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerleme, imar planı, kentsel tasarım, matematiksel ve finansal modeli oluşturma ile hak sahipliği ile uzlaşma süreci tamamlandı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Kale Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümde tarihi eserlerin korunacağını vurgulayarak: “Vatandaşın gönül rızasını alarak onu mağdur etmeden onun malının değerine değer katabilecek bir dönüşüm modellemesini şehrimizde hayata geçiriyoruz. Giresun Belediyesi olarak bu tür projelerde kazancımız vatandaşlarımızın memnuniyetidir” dedi

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