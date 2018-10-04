Kalın: Tek tip askerlik uzun vadeli bir proje

Tek tip askerlik hakkında yöneltilen sorulara yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüzde 50 civarında profesyonelleştiğini ifade etti. Sözcü Kalın, nihai olarak da gelinmek istenen noktanın profesyonel ordu olduğunu aktardı. İşte, İbrahim Kalın tarafından tek tip askerlik hakkında yapılan o açıklama;

"Tek tip askerlik tartışmalarıyla ilgili bir çalışma var mı?" sorusuna Kalın, şu yanıtı verdi:

"Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemine de getirilen bir konu bu. Şimdi bu tabii uzun vadeli bir proje. Bugün itibarıyla, yürüyen bir çalışma var diyemem ama Türk Silahlı Kuvvetleri aslında ordu mensupları itibarıyla yüzde 50 civarında profesyonelleşmiş durumda zaten.

Oran olarak o noktaya geldik. Bunun diğer boyutları tabii ki tartışılacak, müzakere edilecek. Kabine, Meclis ayağında bunlar konuşulacak."

Kalın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini artırırken, öbür tarafta özellikle insani kapasite noktasında herhangi bir ihtiyaç ya da zafiyet içerisinde olmaması gerektiğine işaret ederek, bu dengeyi gözeten bir çalışmanın yapılması gerektiğini vurguladı.