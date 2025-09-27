Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kamera kayıtları yeniden incelenecek

Kamera kayıtları yeniden incelenecek

Oğuzhan Ürüşan
04:0027/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sema Esen
Sema Esen

Kamuoyunda ‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen Sema Esen'in, 3 Haziran 2020'de Ankara’daki evinde ölü bulunmasına ilişkin sanık Ümitcan Uygun’un yargılanması sürüyor. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya başka bir davada tutuklu yargılanan sanık Uygun ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı maktul Esen’in ve sanık Uygun'un ailesi de takip etti. Mahkeme heyeti başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tanıkların dinleneceğini bildirdi. Dinlenen 4 tanık, Esen’in Uygun tarafından öldürülmekle tehdit edildiğini ifade etti. Söz konusu beyanların ardından söz alan sanık Uygun, aleyhe olan ifadeleri kabul etmediğini ve tanık olarak dinlenilen kişileri tanımadığını söyledi.

Ümitcan Uygun

12 ARALIK'A ERTELENDİ

Müşteki avukatları, mahkemeden, kamera kayıtlarının yeniden bilirkişiye gönderilmesini talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, kamera kayıtlarının tekrar bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 12 Aralık'a ertelendi. Davanın iddianamesinde, Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.


#Aleyna Çakır
#Sema Esen
#Ümitcan Uygun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞERONA KADRO SON AÇIKLAMALAR 26 EYLÜL: Taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek, açıklama geldi mi?