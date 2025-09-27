Kamera kayıtları yeniden incelenecek

Kamuoyunda ‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen Sema Esen'in, 3 Haziran 2020'de Ankara’daki evinde ölü bulunmasına ilişkin sanık Ümitcan Uygun’un yargılanması sürüyor. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya başka bir davada tutuklu yargılanan sanık Uygun ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı maktul Esen’in ve sanık Uygun'un ailesi de takip etti. Mahkeme heyeti başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tanıkların dinleneceğini bildirdi. Dinlenen 4 tanık, Esen’in Uygun tarafından öldürülmekle tehdit edildiğini ifade etti. Söz konusu beyanların ardından söz alan sanık Uygun, aleyhe olan ifadeleri kabul etmediğini ve tanık olarak dinlenilen kişileri tanımadığını söyledi.