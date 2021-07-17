Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi

Müge Anlı'nın programıyla gelen, Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Çakır cinayetinde serbest bırakılan, sonrasında sosyal medyadan yayınladığı görüntüler nedeniyle 'uyuşturucu madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Uygun, 6 ay sonra tahliye edildi.

AVUKATI DUYURDU: ÜMİTCAN UYGUN TAHLİYE EDİLDİ

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınmış ve 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanmıştı.

GÜNDEM Ümitcan Uygun hakim karşısında: 'Aleyna Çakır' davasında tanığa zorla getirilme kararı

Uygun'un avukatı Hayri Çağatay Cengiz, 6 aydır tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiğini duyurdu.

Hukuka aykırı olarak 6 aydır tutuklu olan müvekkilim Ümit uygun tahliye oldu. REKLAM July 16, 2021

OYNAT 00:50 Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ailesi kızlarının katilinin bulunmasını istiyor Aleyna Çakır olarak bilinen ve sosyal medyada en çok konuşulan ölüm olayı ile ilgili Kırşehir'de bulunan aile konuştu. “Ciğerim yandı, ciğerimi yakanların da ciğeri yansın” diyen anne Hatun Esen, “Beni kurtarın ciğerimi yakanların ciğeri yansın. Ben, anneyim yanıyorum başka anneler yanmasın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ceylan gözlümü kim yaktı ise onlarda yansın” dedi. BiP'te paylaş

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ALEYNA ÇAKIR CİNAYETİ TÜRKİYE'Yİ SARSMIŞTI

Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un daha önce Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise Çakır'ın ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı.

Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.