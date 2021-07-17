Gündem Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi
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Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, gözaltına alınıp serbest bırakılmış, daha sonra uyuşturucu kullanmak ve özendirmek suçundan tutuklanmıştı. 6 ay cezaevinde kalan Uygun tahliye edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi
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Müge Anlı'nın programıyla gelen, Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Çakır cinayetinde serbest bırakılan, sonrasında sosyal medyadan yayınladığı görüntüler nedeniyle 'uyuşturucu madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Uygun, 6 ay sonra tahliye edildi.

AVUKATI DUYURDU: ÜMİTCAN UYGUN TAHLİYE EDİLDİ

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınmış ve 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanmıştı.

Ümitcan Uygun hakim karşısında: 'Aleyna Çakır' davasında tanığa zorla getirilme kararı
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Ümitcan Uygun hakim karşısında: 'Aleyna Çakır' davasında tanığa zorla getirilme kararı

  • Uygun'un avukatı Hayri Çağatay Cengiz, 6 aydır tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiğini duyurdu.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ailesi kızlarının katilinin bulunmasını istiyor
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Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ailesi kızlarının katilinin bulunmasını istiyor
Aleyna Çakır olarak bilinen ve sosyal medyada en çok konuşulan ölüm olayı ile ilgili Kırşehir'de bulunan aile konuştu. “Ciğerim yandı, ciğerimi yakanların da ciğeri yansın” diyen anne Hatun Esen, “Beni kurtarın ciğerimi yakanların ciğeri yansın. Ben, anneyim yanıyorum başka anneler yanmasın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ceylan gözlümü kim yaktı ise onlarda yansın” dedi.

ALEYNA ÇAKIR CİNAYETİ TÜRKİYE'Yİ SARSMIŞTI

Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un daha önce Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise Çakır'ın ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı.

  • Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aleyna Çakır davasında yeni gelişme: Doku örnekleri Ümitcan Uygun'a ait çıktı
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