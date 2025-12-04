Kamuoyundan gizli bir şey yapılmadı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyareti sonrası ilk toplantısını bugün yapıyor. Tacikistan ve Özbekistan’ı ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarını takip eden gazetecilerin komisyonun yol haritasıyla ilgili sorularını cevapladı.

TÜRKİYE BUNDAN İSTİFADE ETMELİ

Terörsüz Türkiye sürecinin tarihi bir süreç olduğunu belirten Kurtulmuş, “Bütün şartlar olumlu bir şekilde seyrederken Türkiye’nin bundan istifade etmesi lazım. Suriye’de 13 yıllık iç savaş sona ermiş. Amerika, Rusya ve İran, Suriye sahasından çekilmiş, Türkiye ile yakın ilişkileri olan bir yönetim Suriye’de iş başına gelmiş... Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, Türkiye ile uyumlu ve olumlu bir noktaya gelmiş. Irak merkezi hükümetiyle özellikle Kalkınma Yolu gibi müşterek projelerle Türkiye arasında ciddi yakınlaşmalar ortaya çıkmıştır. Bu süreçte örgüt diyor ki ‘Ben kendimi tasfiye ediyorum.’ Hem yakın çevremizdeki hem içerideki bu gelişmeler bu kadar olumlu seyrederken Türkiye’nin artık, tam manasıyla, başarılı bir şekilde bu süreci sonlandırması gerekiyor” dedi.

Kurtulmuş’un süreçle ilgili sorulara verdiği cevaplar şu şekilde:

KAMUOYUNDAN GİZLİ BİR ŞEY YAPILMADI

Meclis komisyonunun İmralı’daki görüşmesinde tutanak tutulduğu, sesli kayıt alındığı söyleniyor. Tutanakların size teslim edildiği, bunların komisyon gündemine gelip kamuoyuna açıklanması yönünde talepler var. Burada nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Türkiye’ye döndüğümüzde bu konuyu görüşeceğiz, muhtemelen İmralı’ya giden milletvekilleri de kendi gözlemlerini, notlarını komisyona anlatacaklardır. Mühim olan, orada ne konuşulduğunun ana hatlarının komisyonla paylaşılmasıdır. Kamuoyundan gizli kapaklı hiçbir şey şimdiye kadar yapılmadı, bu görüşme de tabii ki gizli kalmayacaktır.

Üç komisyon üyesi, görüşme sonrası size bilgi verdiler değil mi?

Tabii. Komisyon Başkanı olarak benim ne olup bittiğini bilmem gerekiyor.

İMRALI DA BU İŞİN BİTMESİNİ İSTİYOR

İmralı görüşmesinden hemen sonra mı bilgi verdiler?

Evet, aynı gün içerisinde.

İstanbul’da görüştünüz herhalde...

Hayır. Ankara’da bir araya geldik. Komisyondaki milletvekillerinin gözlemleri, fevkalade olumlu, yapıcı bir görüşmenin gerçekleştiği, “İmralı’nın fikirleri” olarak yansıtılan şeylerden de ileride, daha yapıcı ve barış isteyen, bu işin bitmesini isteyen bir yaklaşıma sahip olduğudur.

Siz partilere görüş ve önerilerin, raporun yazımı konusunda 28 Kasım’a kadar süre vermiştiniz. Bütün partiler gönderdi mi?

Partilerin bir kısmı verdi, bir kısmı da verecektir. Belirtilen sürenin üç gün öncesi veya sonrası fark etmez. Sadece partiler değil, komisyondaki milletvekilleri de görüşlerini ortaya koyabilir.

RAPOR HAZIRLANINCA KOMİSYONUN GÖREVİ BİTER

Raporun hazırlanmasının ardından komisyonun görevi biter mi?

Evet, biter.

Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

Komisyon raporunu kamuoyuna deklare eder, resmi bir yazıyla TBMM Başkanlığı’na havale ederiz. Raporda, şu konularda şöyle bir yasal düzenleme, şu konularda şöyle bir idari düzenleme, şu konularda görülen eksiklikler şunlardır gibi başlıklara yer veririz. Bunlar daha sonra parlamentodaki siyasi partilerin çalışacağı konulardır. Gönlümüz arzu eder ki bütün partiler ortak bir teklifte buluşsun.

SÜRECİN SAHİBİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığınız son görüşme, İmralı görüşmesiyle ilgili bir bilgilendirme miydi? Bir fikir teatisinde mi bulundunuz?

Bu sürecin bu noktaya kadar gelmesindeki ana kararlılık ve siyasal anlamda bu meseleyi bir devlet politikası haline dönüştürme iradesi Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin yolunu açmamış olsaydı buraya kadar zaten gelinmesi düşünülemezdi. Komisyon Başkanı ve Meclis Başkanı olarak başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza bu süreçle ilgili sahip olduğumuz bilgilerin tamamını veriyorum ki herhangi bir bilgi eksikliği olmadan müşterek hareket edebilme imkanımız olsun. Dolayısıyla bu sürecin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

Artık en kritik ve tartışmalı aşamalar geride mi bırakıldı? Sizin bir pedal teoriniz vardı, bu ne aşamada şu an?

Şimdiye kadar iyi geldi. Ama söylemeliyim ki bundan sonraki süreç en riskli süreçtir.

Yasal düzenlemeleri mi kastettiniz?

Hayır. Bir sonuca gidiliyor. Bu süreçte hiç kimsenin kendi partisini ya da içinde bulunduğu grubun menfaatlerini önceleyen bir tavır içerisinde davranmaması lazım. Örgütün Türkiye kamuoyuna deklare ettiği hususların, yani örgütün feshinin ve bütün unsurlarıyla birlikte silah bıraktığının, örgütsel faaliyetlerden vazgeçtiğinin tespiti gerekiyor. Suriye’de de yeni yönetimle bir entegrasyon içerisinde yer alacağının görülmesi lazım. Nasıl ki şimdiye kadar hiçbir pazarlık yapılmadıysa, örgütün hiç vakit kaybetmeden ve zamana yaymadan söz verdiği adımları atmayı sürdürmesi gerekmektedir. Devlet olarak biz adımlarımızı doğru şekilde attık. Vatandaşımızın sürecin arkasında desteği var. İşin tıkanmaması gerekir.

CHP KOMİSYONDAKİ ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEK

CHP İmralı’ya üye göndermedi. Biz hâlâ komisyondayız diyorlar ama yasal düzenleme ya da başka gelişmelerde CHP’nin destek vermemesi endişesi var mı?

CHP içinde bulunduğu şartlara rağmen süreci olumlu şekilde bugüne kadar getirdi. Dışarıda kalmamaya gayret gösterdi. İmralı’ya gitmeme kararları kendi tercihleridir. Muhtemelen kongre vesaire dolayısıyla almış oldukları bir karardır. Kendi bilecekleri iştir. Katılmaları doğru olurdu. Hiçbir partinin yerine karar verecek noktada değilim ama bildiğim kadarıyla komisyon çalışmalarına devam edecekler.

2013’teki çözüm sürecinde bazı dış dinamikler devreye girdi. Süreci yine engellemeye çalışan dinamiklerin bir işaretleri var mı?

Orta Doğu’da İsrail’in yayılmacı politikalarını bilmeyen var mı? Bundan 20-30 sene evvel İsrail’in projesi olarak anlattığımız, bugün ise artık uygulamada son safhalarına gelmiş oldukları egemenlik alanlarını genişletme projesi devam ettiği sürece terör örgütlerinin arkasındaki hamiler

eksik kalmaz.

