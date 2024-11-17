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Kanada'ya gitmek için cinsiyet değiştirdi

Kanada'ya gitmek için cinsiyet değiştirdi

Burak Doğan
04:0017/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Almsrawi, 8 ay boyunca İstanbul Havalimanı terminalindeki otelde konakladı.
Almsrawi, 8 ay boyunca İstanbul Havalimanı terminalindeki otelde konakladı.

Yeni bir yaşam hayaliyle Kanada’ya mülteci başvurusu yapan Suriyeli Arwa Almsrawi’nin hayatı altüst oldu. ‘Cinsiyet değiştirirsen daha kolay kabul edilirsin’ tavsiyesine uyan Almsrawi’yi hiçbir ülke kabul etmedi.

Suriye uyruklu Arwa Almsrawi, ülkesinde yaşanan savaştan kaçarak ilk olarak Suudi Arabistan’a gitti. Burada bir süre yaşayan Arwa Almsrawi, Kanada'ya mülteci başvurusunda bulundu. İddialara göre ‘Cinsiyet değiştirirsen kabul edilebilirsin’ sözlerine karşı Suriye uyruklu Almsrawi, cinsiyet değiştirme kararı aldı. Bunun ardından Kanada’ya mülteci olarak kabul edilen Suriyeli, Toronto’ya gitmek için transit olarak İstanbul Havalimanı’na geldi.


ABD’NİN UÇUŞ YASAĞINA TAKILDI

Havalimanına gelen Almsrawi burada kendisine ABD tarafından uçuş yasağı konulduğunu öğrendi. Bunun üzerine Toronto’ya gidemeyen Suriye uyruklu Almsrawi İstanbul Havalimanı’na yaşamak zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler tarafından havalimanında bir otele yerleştirilen Almsrawi, 8 ay boyunca İstanbul Havalimanı terminalindeki otelde konakladı. Daha sonra yeniden Kanada’ya mülteci başvurusu yapan şahsın, bu talebi bir kez daha reddedildi. Havalimanında dış hatlar arındırılmış salonda hayatını sürdürmeye başlayan Almsrawi, Kanada’ya mülteci olarak gitmek için yine başvuru yaptı. BM aracılığıyla uçuş yasağının kalkması için ABD'li yetkililerle görüşen Almsrawi, görüşmelerden sonuç alamayınca ekim ayında İstanbul’a giriş yaptı. Buradaki işlemlerin ardından Almsrawi ülkeden ayrıldı. Sosyal medyadan çağrı yapan Almsrawi, Suriye’ye giderse öldürüleceğini belirterek yardım da istedi.


#Kanada
#cinsiyet
#mülteci
#Arwa Almsrawl

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