Kanal İstanbul'daki köprülerden ücret alınmayacak

Kanal İstanbul Projesi kapsamında inşa edilecek altı köprüden ilkinin temeli bugün atıldı. Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, inşa edilecek 6 köprüden ücret alınmayacağını açıkladı. Uraloğlu, "Köprüler için ayrı bir geçiş ücreti olmayacak. Otoyolların ücreti olacak. Köprülerin hiçbirinden ayrıca ücret alınmayacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haziran 2011’de 'çılgın proje' olarak duyurduğu, Türkiye’nin tarihine damga vuracak Kanal İstanbul için ilk adım bugün atıldı.
Kanal İstanbul Projesi kapsamında inşa edilecek altı köprüden ilkinin temel atma töreni düzenlendi. 6 yıl içinde bitirilmesi planlanan proje kapsamında yapılacak köprülerle ilgili en merak edilenlerden biri ücretli olup olmayacağı.
Köprülerden ücret alınmayacak
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, bu sorunun yanıtını CNN Türk ekranlarında verdi. Uraloğlu, köprülerden herhangi bir ücret alınmayacağını duyurdu.
Sazlıdere Köprüsü'nün 4 gidiş 4 geliş olacağını, bazı yerlerde 12 şeride çıkacağını ve İstanbul'un batısındaki bütün trafiği rahatlatacağını belirten Uraloğlu, şunları söyledi:
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"Otoyolların ücreti olacak"
Köprüler için ayrı bir geçiş ücreti olmayacak. Otoyolların ücreti olacak. Köprülerin hiçbirinden ayrıca ücret alınmayacak. Diğer köprülere bu yıl muhtemelen başlamayız. Hali hazırda olan köprüler. Sazlıdere Köprüsü yok. 2 yılda köprüyü tamamlamış olacağız.