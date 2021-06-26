Kanal İstanbul'daki köprülerden ücret alınmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haziran 2011’de 'çılgın proje' olarak duyurduğu, Türkiye’nin tarihine damga vuracak Kanal İstanbul için ilk adım bugün atıldı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u şehrin geleceğini kurtarma projesi olarak görüyoruz

Kanal İstanbul Projesi kapsamında inşa edilecek altı köprüden ilkinin temel atma töreni düzenlendi. 6 yıl içinde bitirilmesi planlanan proje kapsamında yapılacak köprülerle ilgili en merak edilenlerden biri ücretli olup olmayacağı.

Köprülerden ücret alınmayacak

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, bu sorunun yanıtını CNN Türk ekranlarında verdi. Uraloğlu, köprülerden herhangi bir ücret alınmayacağını duyurdu.

GÜNDEM Kanal İstanbul projesi ve akıllara gelen tüm sorular

EKONOMİ Kanal İstanbul'un ekonomiye katkısı: Sürekliliği olan gelir kapısı olacak

Sazlıdere Köprüsü'nün 4 gidiş 4 geliş olacağını, bazı yerlerde 12 şeride çıkacağını ve İstanbul'un batısındaki bütün trafiği rahatlatacağını belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

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"Otoyolların ücreti olacak"

Köprüler için ayrı bir geçiş ücreti olmayacak. Otoyolların ücreti olacak. Köprülerin hiçbirinden ayrıca ücret alınmayacak. Diğer köprülere bu yıl muhtemelen başlamayız. Hali hazırda olan köprüler. Sazlıdere Köprüsü yok. 2 yılda köprüyü tamamlamış olacağız.

OYNAT 00:59 Kanal İstanbul'un ilk köprüsü olan Sazlıdere Köprüsü'nün temeli dualar eşliğinde atıldı Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabbim kazasız belasız Kanal İstanbul'u tamamlamaya bizleri muktedir eylesin. Temelini attığımız gibi inşallah açılışını yapmaya da bizleri muktedir eylesin.' sözleriyle butona bastı.

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OYNAT 01:05 "Ülkemiz yakın tarihi, projelerin önlerinin CHP zihniyeti tarafından nasıl kesildiğinin örnekleriyle doludur" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 'Ülkemiz yakın tarihi; uçaktan motora, silahtan ilaca kadar her alanda başlatılan projelerin önlerinin bu zihniyet tarafından nasıl kesildiğinin örnekleriyle doludur. Kim bu isim? Evet CHP... Atılan her adımın önünü kesmişlerdir.



Şimdi bugünkü CHP'de nasıl ön keseriz diye çalışmaların gayreti içerisindedir. Aynen onlara da yandaşlık edenler yok mu? Var. Muhalefet bu projeye nasıl engel oluruz? diye çalışıyor. Düşünün, 6 bin kilometreden alınan yollar 27 bin kilometreye geldi. Fakat genç kuşak bunları bilmiyor.' BiP'te paylaş

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OYNAT 00:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bak bu musluk takma töreni değil, dünyaya örnek bir kanalın temelini atıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı musluk takma merasimine atıf yapan Erdoğan, 'Bak bu bir çeşme açılış töreni değil. Bir çeşme musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan bir tanesinin temelini atıyoruz.' ifadelerini kullandı.



Erdoğan, 'Kanal hattı boyunca 304 ayrı yerde 17 bin metrenin üzerinde sondaj 248 jeofizik etüt gerçekleştirildi. 3 bin 500 kişi görev aldı bay Kemal. Biz neyi nerede kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün büyük projelerin önünü kesmek istediniz dinlemedik, dedik ki 'kervan yürür' ve kervan yürüdü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, 'Her ne kadar birileri kendi ilgi alanında olmayan bilgileri 'bize sorulmadı' diye sızlanıyorsa da projenin her aşaması bilime ve hukuka uygun şekilde yürütüldü ve tamamlandı. 'Bize sorulmadı' diyenlere sesleniyorum, unutmayın kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola öyle çıkılmıştır.



Siz zaten ülkede bu bugüne kadar dikili ağacınız yok. Sizler şu ana kadar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık aynen bugün Kanal İstanbul projesi için nasıl çıldırıyorsanız orada da öyle çıldırdınız. Marmaray'ı yaptık aynı şekilde önümüzü kesmeye çalıştınız. Avrasya Tüneli'ni yaptık onun da önünü kesmek istediniz. Dinlemedik, dedik ki kervan yürür ve kervan yürüdü.



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