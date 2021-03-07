​Kandil’in cenaze tayfası

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) ile terör örgütü PKK arasındaki ilişki ağının deşifresine yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda 27 Şubat ile 3 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın babası Mehmet Zeki Dağ'ın da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevkedilen şüphelilerden aralarında Mehmet Zeki Dağ'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yüzlerce sayfa örgütsel doküman, dijital materyaller, SD kartlar ve önemli notlar ele geçirildi. Dernek yöneticilerinin Kandil'le irtibatlı olduğu ve doğrudan elebaşlarından direktif aldığı ortaya çıktı. Derneğin ölen teröristlerin cenazelerini sahiplenip defin töreni düzenlediği, terörist ailelerine de para yardımı yaptığı belirtiliyor.

LİSTEDE HDP’LİLER DE VAR

Tutuklanan Mehmet Zeki Dağ’ın daha önce de PKK soruşturmalarından kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltındaki 18 şüphelinin sorgusu sürerken, tutuklanan isimlerden Hanım Altındağ, Diyarbakır Belediyesi’nde HDP’li meclis üyesi. PKK’dan 3 ayrı kaydı olan Altındağ aynı zamanda Kayapınar HDP ilçe eşbaşkanı. Gözaltındaki Ayşe Çelikbilek'in de HDP’nin yedek partisi DBP’nin Diyarbakır il yönetiminde olduğu, onun da terör soruşturmalarında adının geçtiği öğrenildi.