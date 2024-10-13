Kaos iştahıyla hareket edenler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Son dönemde bazı asayiş olayları ile cinayetlerin sokak eylemleri için bahane edilmesi dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “provokasyon peşinde koşan ve kaos iştahı ile hareket edenler” olduğunu belirterek, “Sokakları karıştırmaya teşebbüs edenleri buradan bir kez daha uyarıyorum, böyle bir hata yapmasınlar, bedelini ağır öderler” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırmasına paralel Türkiye'de de toplumsal fay hatlarına yönelik saldırılara karşı uyarılarda bulundu. Erdoğan Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail’in sadece saldırdığı Filistin ve Lübnan'ın istikrarını hedef almadığını kaydeden
Erdoğan
, “
Oradaki yangının çevreye etkilerinin olması için de uğraşıyor. Sokakları karıştırmaya teşebbüs edenleri buradan bir kez daha uyarıyorum, böyle bir hata yapmasınlar, bedelini ağır öderler
” şeklinde konuştu.
ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI DURMUYORUZ
ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI DURMUYORUZ
Erdoğan özetle şunları söyledi: (
İsrail'in saldırılarının ardından Türkiye'de de toplumsal fay hatlarına yönelik saldırılara ilişkin çalışma
):
İsrail'in bu saldırganlığı kulak ardı edilemez. Şu anda biz istihbarat teşkilatımızla A’dan Z’ye İsrail’in Türkiye’ye yönelik attığı veya atabileceği her türlü adımı tabii ki kontrol altında tutuyoruz. İsrail, sadece saldırdığı Filistin ve Lübnan'ın istikrarını hedef almıyor. Oradaki yangının çevreye etkilerinin olması için de uğraşıyor. Biz bütün bunların farkındayız. Elimiz kolumuz da bağlı durmuyoruz. Elbette toplumu tehdit eden her türlü riske karşı hükümetimizin tespit ve bertaraf etme çalışmaları var. Provokasyon peşinde koşanlar, kaos iştahı ile hareket edenler bugüne kadar hep karşısında bizi buldu. Bundan sonra da bulacak. Maalesef bazı siyasetçiler de birtakım politik çıkarlar uğruna bu algı operasyonlarına dahil olabiliyor.
ORGANİZE YALANLARA DİKKAT
ORGANİZE YALANLARA DİKKAT
Yalanı yok etmenin yolu doğruları bıkmadan, usanmadan söylemektir. Maalesef bazı siyasetçiler de birtakım politik çıkarlar uğruna bu algı operasyonlarına dahil olabiliyor. Hangi yola başvururlarsa vursunlar karşılarında başta istihbaratımız olmak üzere her an hükümetimizi, bizleri bulacaktır.Vatandaşlarımız sosyal medya başta olmak üzere birçok mecradaki organize yalanlara karşı son derece dikkatli olmalıdır.Her duyduklarına inanmamalı, resmî açıklamalara odaklanılmalıdır. Hep söylediğim gibi, iç cepheyi sağlam tutmak önemli. Bizim iç cephemize saldıran ve her maskeyi takabilen yapılara karşı birliğimizi müdafaa etmemiz son derece mühim. Milletimiz bunlara karşı sapasağlam durduğu müddetçe biz bunların tümüyle evelallah mücadele ederiz.Sokakları karıştırmaya teşebbüs edenleri buradan bir kez daha uyarıyorum, böyle bir hata yapmasınlar, bedelini ağır öderler.
GÖZLERİNE SOKA SOKA ANLATACAĞIZ
GÖZLERİNE SOKA SOKA ANLATACAĞIZ
(
Gazze’deki soykırımın yıl dönümünde paylaşılan video
): İnsanlığı katledenleri durdurabilmek, bunun yanında toplumların vicdanlarını harekete geçirmek için ne kadar geniş kitlelere erişebilirsek o kadar iyi. Videomuzu paylaşarak hissiyatımıza ortak olan İngiliz müzisyen Roger Waters, eski Yunanistan Ekonomi Bakanı Yanis Varufakis gibi isimlere de teşekkür ediyorum. Bizim en son millete seslenişte yaptığımız konuşmadaki bazı başlıklar hemen İsrail yayın organlarında yer aldı. Çok rahatsız olmuşlar. Benimle ilgili İsrail gazeteleri hemen manşet atmış.
Biz evlatlarını yitiren annelerin feryatlarını duyuyoruz. Ama Siyonist İsrail'in böyle bir derdi yok. Onlar soykırıma devam edecekler. Biz de Siyonist İsrail'in işledikleri suçları dünyanın gözüne soka soka anlatacağız.
RÜYALARI KABUSA DÖNÜŞECEK
RÜYALARI KABUSA DÖNÜŞECEK
(
İsrail'in Şam'ı işgal etme hedefi
): İsrail, Şam'ı işgal ettiği anda Suriye'nin kuzeyine gelmiş olacak. İsrail'in, birtakım hesapları olabilir ama en büyük hesap sahibi Allah'tır. Netanyahu ve çetesinin gördükleri rüyalar kabusa dönüşecek. Filistin özgür olacak, Lübnan özgür kalacak. Kanlı ellerini uzattıkları her toprak parçasında, vatanlarını savunan yiğitlerin haklı ve soylu direnişi ile karşılaşacaklar.
Zafer muhakkak sabredenlerin olacak.
KÜRESEL BARIŞA EN SOMUT TEHDİT İSRAİL
KÜRESEL BARIŞA EN SOMUT TEHDİT İSRAİL
İsrail, bölgesel ve küresel barışa yönelik en somut tehdittir. Bu tehdidi dünya barışını koruma görevini üstlenenler sonlandırmalı ve barışı muhafaza etmelidir. Suriye'deki iç savaşın başından beri Rusya'nın atacağı adımları dikkatle takip ediyoruz. Çünkü Rusya, Suriye'yle müşterek hareket ediyor. İran'la ilgili konuda da Rusya, İran, Suriye, bütün bu üçlü mekanizma birlikte hareket ediyor. Diğer tarafta ise Amerika, İngiltere, Almanya’dan oluşan koalisyon güçleri bulunuyor.Koalisyon güçleri PKK/YPG terör örgütünün hamiliğine soyunmuş durumda. Suriye’nin toprak bütünlüğüne karşı en büyük tehdit oluşturan bu duruma karşı Rusya, İran ve Suriye’nin daha etkili tedbirler alması elzemdir.
TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ
TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ
(
Bahçeli'nin DEM'le tokalaşması
): Ortada net ve kararlı bir biçimde uzatılan bir el var. Biz Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrı ülkemizin demokrasi mücadelesi için olumlu ve anlamlı buluyoruz. Temennimiz odur ki bu adımları atanların sayısı çoğalsın. Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça da inşallah yeni Anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz. Türkiye’de terör yöntemleri ile bir yere varılamayacağı çok nettir.
Terörün her türlüsüyle mücadele eder ve karşısında yer alırız. Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya ise her zaman varız.
Suç işleyen cezaevine gireceğini bilecek
Suç işleyen cezaevine gireceğini bilecek
(
"Tıkanıklık varsa neşter vuracağız" açıklaması
): Son dönemde yaşanan kimi cinayetler ve hadiseler milletimizin kendini güvende hissetme ve adalete olan inancını zedeleme eğiliminde. İnsanımız rahat olsun, toplumun huzurunu bozan, güvenliği tehdit eden kim olursa olsun cezasını çekecektir. Yaptığımız derin analizlerde şiddet olaylarını önlemede gerek işlevsel,
gerek yapısal eksikliklerin tespiti halinde oraya müdahaleden çekinmeyiz
. Bu noktada toplumumuzda cezasızlık algısına müsaade edemeyiz.
ZAFİYET VARSA ÇÖZÜLECEK
ZAFİYET VARSA ÇÖZÜLECEK
Cezaların ıslah edici ve caydırıcı olması noktasında sorunlu alanlara neşter vuracak yasal düzenlemeler yapacağız. Hangi kurumda, hangi sistemde bir zafiyet varsa nokta atışlarıyla sorunu gidereceğiz. Emniyet, yargı, medya konularında atılacak adımlar olduğunu görüyoruz.
Suça meyilli kişilerin tutuklu yargılanması esas olacak ve yargılamada da bu kişilerin bu durumları esas alınarak infaz işlemleri yürütülecek. Ceza infaz sisteminde yapacağımız değişikliklerle suç işleyen cezaevine mutlaka gireceğini bilecek.
Toplumda oluşturulmak istenen “
suçlular cezasız kalıyor, yapanın yanına kar kalıyor
” anlayışının doğru olmadığını vatandaşlarımız görecektir.
Kabinede değişiklik sinyali
Kabinede değişiklik sinyali
AK Parti'deki değişim süreci
: Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel Başkan Yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir.
Gıdada denetimler devam edecek
Gıdada denetimler devam edecek
(
Tarım Bakanlığı'nın tağşiş listesi
): Tarım ve Orman Bakanlığımız bir sıkıntı tespit edildiği anda bunları elektronik olarak anlık takip edilebilecek bir hale getirdi. Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara’da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor. Mahkeme Tarım Bakanlığımızın kararını önce iptal ediyor, Bakanlık tarafından bu karara itiraz edildiğinde bu kez itirazlar kabul ediliyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor.
Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Sonuç itibarıyla gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus.
Vatandaşla hasbihâl
Vatandaşla hasbihâl
- Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretinin ardından İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geldiği sırada aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, bir süre kaldığı Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki bir çorbacıya gitti. Erdoğan, burada vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.
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