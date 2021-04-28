Kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi Eminönü’nde alışveriş hareketliliği yaşandı.

Eminönü esnafı, tam kapanma kararı sonrasındaki günde hareketlilik olduğunu söylerken, yoğunluğun son güne kadar devam edeceğini düşünüyor. Eminönü’ne gelen vatandaşların ise daha çok temel gıda alışverişi yaptığı görüldü.

GÜNDEM Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı

"Diğer günlere göre bir hareketlilik var"

Eminönü esnafı Mehmet Sait Çelik, tam kapanmanın açıklanmasından sonra bir hareketlilik olduğunu söyleyerek, "Diğer günlere göre bir hareketlilik oluştu. Vatandaşlar alışverişlerini hemen yapmak istiyor" dedi.

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GÜNDEM İçişleri Bakanlığı tam kapanma dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

"Son güne kadar böyle olacağını düşünüyoruz"

Bir diğer esnaf Muhammed Kandemir ise, tam kapanma kararının ardından yoğunluğun başladığını belirterek, "Kapanmanın uygulanacağı zamana kadar yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlar daha çok temel gıda ve kuruyemiş alıyor” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 13 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor. Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na adeta akın ediyor. Otobüs firmaları oluşan yoğunluktan memnun, ek sefer koymaya başladıklarını söylüyor. Bazı firma yetkilileri ise, Arife günleri oluşan yoğunluğun aynısı. 1 senedir bu kadar yoğun olmamıştı otogar dedi. Özel bir otobüs firmasında çalışan Kaptan Albay, Şu anda bayram üzeri olduğu için bir de yasaklar geldiği için yoğunluk çok yüksek. Herkes çoluğunu çocuğunu aldı kaçıyor. Yoğunluk çok o yüzden. Bu 2 gündür bilet satışları da çok güzel. Yoğunluk çok, bilet satışlarında da patlama var diye konuştu. 12 yıldır özel bir otobüs firmasında çalışan Adnan Ayhan ise, Şu iki gündür aşırı yoğunluk var yasaktan dolayı. Bir yıldır ilk defa arabamız bu şekilde doluyor. Bir yıldır bu kadar yoğun olmamıştı. Herkes kaçıyor. Ailesine, memleketine gidiyor. Tam bir bayram arifesi diyebilirim. Eskiden arife günleri böyle dolu olurdu. Aynı o zamanlardaki gibi şeklinde konuştu. Oğlu ile birlikte Malatya'ya gidecek olan Kaan Çorak, Uzun süre evde kalmak istemiyoruz. Ailemizi görmek istedik. O yüzden gitmek istedik yani. Bileti 2 gün önce aldım. Bileti almak çok zor oldu. Son koltukları aldık diyebilirim yani. Ama mecburuz ne yapalım şeklinde konuştu. Tam kapanmaya bir gün kala otogarda yoğunluk: Ek seferler koydular Tam kapanma kararının uygulanmasına bir gün kala İstanbul'daki otogarda yoğunluk artarak devam ediyor. Biletler tamamen satılınca firmalar ek sefer koymaya başladı.

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