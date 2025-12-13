Kapıcının eşini öldüren İlhan Şahan'ın boşanma aşamasındaki eşi dehşeti anlattı: Çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyordu

“Kendisinin durumu hakkında komşularımı hep bilgilendirdim. Zaten komşularım da sürekli polislerin gelip gittiğini biliyordu. Bu şahsın ne derece psikopat olduğunu komşularım da anlamıştı. Annemi de darp etti. Annemin yaşadığı eve bıçak ve çekiçle girerek hiç konuşma fırsatı bile vermeden annemi öldürme maksadıyla saldırdı. Annemin kafasını üç yerinden yardı. Ondan dolayı cezaevine girdi. Benim bu kadar şikayetime rağmen, hiçbir şekilde bir cezai yaptırım uygulanmadı kendisine. Sadece Kıbrıs'ta ki yaptığı girişimden dolayı 4 ay Kıbrıs'ta, anneme yaptığı saldırıdan dolayı 2 ay cezaevinde hapis yattı. Olay günü 08.45’de evimde oturmuş televizyon izliyordum. Birden elektriklerin kesildiğini fark ettim. O esnada kendisinin geldiğini hissettim. Bina kapısını açıp kontrol ettim. Binada elektrik var mı diye. Elektriğin olduğunu fark ettim ama o esnada da kata asansörün geldiğini fark ettim”