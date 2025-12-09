Türkiye'nin konuştuğu cinayette uzman ekip devrede: Aracın önünün kesildiği netleşti





Taziye ziyaretinin ardından acılı baba ile birlikte açıklama yapan Vali Erin, "Bu menfur olaydan dolayı son derece üzgünüz. Acılı aileye başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu olayın aydınlatılması ve suçluların adalet önüne çıkarak hesap vermesi için jandarma ve emniyet güçlerimizle birlikte aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuyla ilgili 4 kişi gözaltında tutuluyor, gelişmelere göre yeni gözaltılar olabilir. Jandarma Genel Komutanlığımızdan bu konunun aydınlatılması amacıyla uzman bir ekip istedik. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde birçok olayın aydınlatılmasını sağlayan ekibimiz kısa sürede gelerek çalışmalara başladı. Yine eğitimli bir kadavra köpeği ile arazide araştırma çalışmalarımız devam ediyor. Şu an yeni bir gelişme yok ama bu olay aydınlatılıncaya kadar bize uyku haram. Suçluları bulup adalet önüne çıkarıp gerekli cezayı almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sayede ailenin de acısını biraz olsun azaltmak istiyoruz" diye konuştu.