Kapıkule’de 14 milyon 750 adet makaron ele geçirildi

Durumun fark edilmemesi için vida ile tutturulduğu anlaşıldı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, yüklü miktarda makaronun yurda sokulacağına ilişkin bilgiyi Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bildirdi. Söz konusu istihbarat bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, sevkiyatın gerçekleştirileceği sınır kapısı ve kaçak eşyayı taşıyan iki tırı tespit etti.

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Araçların Türkiye’ye giriş yapacağı Kapıkule Gümrük Kapısı’nda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce önlem alındı. Makaronu taşıyan tırların gümrük kapısına gelmesinin ardından araçlar takip altına alınarak, x-ray taramasına sevk edildi.

Sevkiyatın gerçekleştirileceği sınır kapısı ve kaçak eşyayı taşıyan iki tırı tespit etti.

475 koli içerisinde 14 milyon 750 bin adet makaron ile 120 adet sigara sarma makinesi bulundu

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araçlar arama hangarına yönlendirildi. Gerçekleştirilen kontrollerde araçların branda halatlarının kesildiği ve bu durumun fark edilmemesi için vida ile tutturulduğu anlaşıldı.

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Makaronu taşıyan tırların gümrük kapısına gelmesinin ardından araçlar takip altına alınarak, x-ray taramasına sevk edildi.

Yapılan aramada araçların yasal yükünün içerisinde bulunduğu beyaz renkli çuvalların yanı sıra toplam bin 475 koli içerisinde 14 milyon 750 bin adet makaron ile 120 adet sigara sarma makinesi bulundu. Ele geçirilen 14 milyon 750 bin adet makaron ve 120 sigara sarma makinesinin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon Türk lirası olduğu belirlendi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.