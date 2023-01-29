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Kar göründü: Beyaz mutluluk

Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklarının ardından nihayet kış yüzünü göstermeye başladı. Birçok ilde etkili olan kar yağışı yüzleri güldürdü. q 2

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kars'ta kar sevinci vatandaşın yüzüne yansıdı.

Kars'ta kar sevinci vatandaşın yüzüne yansıdı.

Türkiye, kurak geçen kış aylarının ardından dün birçok ilde etkili olan kar yağışını sevinçle karşıladı. Kahramanmaraş’taki Yedikuyular Kayak Merkezi’nde, kar yağışı davul zurna eşliğinde oyunlarla kutlandı. Kentte önceki gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından kayak merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Vatandaşlardan bazıları karla kaplı bölgede davul zurna eşliğinde eğlenirken, bazıları hatıra fotoğrafı çektirdi. Karslı vatandaşlar da uzun zamandır bekledikleri kar yağışına kavuştu. Kar yağışıyla birlikte vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Rize'de kar sevinci yaşayan vatandaşlar, kardan adam yaptı.

KARDAN ADAM FESTİVALİ

Cabbar Baykız, “Şehrimize kar çok yakışıyor. Ocak ayının sonuna geldik ilk defa kar düştü.” dedi. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda bu yıl 15. kez Kardan Adam Festivali düzenlendi. Bitlis, Bingöl, Batman, Kahramanmaraş, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli, Malatya, Adıyaman, Balıkesir ve Tokat da dün etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Sivas'ta kar yağışını ölümsüzleştiren vatandaş.


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#Hava Durumu
1 saat önce
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Kar göründü: Beyaz mutluluk
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