Kar ve tipi etkisini gösterdi: Kop Dağı güzergahı ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Bayburt’ta geceden başlayıp aralıklı devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bayburt’tan Erzurum istikametine giden bir tır kardan dolayı buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarına devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.
Tırların kayarak makaslama yapmaması için yol Kop Dağı güzergahına Aşağı Kop köyünün bulunduğu noktadan ağır tonajlı araçlar için ulaşıma kapatıldı.
Erzurum tarafından da Aşkale’de ağır tonajlı araçların bekletildiği belirtildi.
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TUNCELİDE KARLA MÜCADELE SÜRÜYORTuncelinin Pülümür ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede İl Özel İdare ve karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzincanın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar, tipi etkili olduErzincanın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımı etkiledi. Erzincan-Sivas kara yolu üzeri Sakaltutan ve 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi ile Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için çaba sarf etti. Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde de ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı. Öte yandan Erzincan merkeze de mevsimin ilk karı yağdı. Kar yerde tutmadı.
ERZİNCANA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜErzincan kent merkezinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, vatandaşların yüzünü güldürdü.Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde ise bir süre yoğun şekilde etkisini gösterdi. Kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Günü beyaz örtüyle karşılayan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizleyerek yola koyuldu.
Kar yağışı şehirde kartpostallık manzaralar sundu. Bulutlu ve soğuk havanın ardından başlayan kar, aralıklarla şiddetini artırarak sürüyor.
BAYBURT MERKEZE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDIBayburtta kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Dün gece yarısı aralıklı devam eden kar yağışı sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü.Cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar yağışı, yeşil alanları beyazın güzelliğiyle kapladı.
İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyü görünce mutlu oldu. Kar yağışı, ilçeler ve bağlı köylerinde de etkili oldu. Karın keyfini okul bahçesinde kartopu oynayan çocuklar çıkardı.Bayburtta belediye tarafından kışla rampasına yapılan kar ve buz eritme sistemi sayesinde araçların sorun yaşamadığı da görüldü.
Kar yağışı yüksek kesimlerde ise etkili oldu. Rakımı yüksek geçit noktalardaki güzergahlarda ilgili ekipler karla mücadele çalışmasına start verdi.
DÜZCEDE YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜDüzce`de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Düzce`de dün akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Şehre 33 kilometre uzaklıkta, bin 450 metre rakımda bulunan Sinekli Yaylası beyaz gelinliğini giydi.
Bölgede yaşayan Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, hava sıcaklığının gece eksi 12lere kadar düştüğünü belirterek, Bugün 20 Aralık 2022. Yeni yıla 10 gün kala mevsimin ikinci karı geldi. Şu anda hava eksilerde. Kar huzur veriyor. Bu ağaçların görüntüsü, köknar ağaçlarının görkemli duruşu muhteşem dedi.
TRAKYA DA BEYAZA BÜRÜNDÜKırklareli ve Tekirdağın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Araçların üzeri karla kaplanırken, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Tekirdağın Malkara ilçe merkezinde etkili olan yağış nedeniyle bazı araçların üzeri karla kaplandı.
Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları
Türkiye'nin bir çok iline mevsimin ilk karı yağdı. Gece yarısı başlayan kar yağışı sabah saatlerinde kenti ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Günü beyaz örtüyle karşılayan vatandaşlar mutluluk yaşarken, karın tadını en çok çocuklar çıkardı. Kaza ve yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçmek için ekipler gece saatlerinden itibaren çalışmalara başladı.
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Çoruhun üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiyenin en yüksek, dünyanın ise 5inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı.
558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle; depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek.
2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj; 29 Mayıs 2023te elektrik üretimine geçecek.
Baraj, Türkiyenin 5inci büyük kenti olan 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Toggun 750 bin adedinin ihtiyacı elektriği de üretebilecek.
DEMİRLER GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN TOPLANDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla 22 Kasımda düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajında, şu ana kadar 20 milyon metreküpü aşkın su depolandı.
51 metreye ulaşan su seviyesi ile eski Yusufeli-Erzurum kara yolu bitişiğindeki Irmakyanı köyü, kısmen su altında kaldı.
Baraj inşaatıyla birlikte merkez ve 7 köyün sular altında kalacağı Yusufeli ilçesinde; kapısına kilit vurulup, yeni yerleşim yerine taşınan kamu binalarında hurda alım sürecine geçildi.
Büyük göçün sürdüğü ilçede 72 yıllık hükümet konağı, çevrede alınan güvenlik önlemlerinin altında iş makineleriyle yıkıldı. İşçiler ise tek tek yıkılan yapılardan demir toplamaya başladı. Toplanan demirler geri dönüşüm için kamyonlarla taşındı. İlçedeki diğer kamu binaları da yıl sonuna kadar yıkılacak.
YENİ YUSUFELİ İLÇESİ KURULUYORBaraj suları altında kalacak Yusufeli ilçesi, Yansıtıcılar mevkisinde yeniden kuruluyor.
24 milyon metreküp kazı ve 10 milyon metreküp dolgu ile oluşturulan 153 hektar alanda yeni yerleşim alanları inşa edildi.
3 bölgede 10 etap halindeki çalışmalarda hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları yapıldı.
3 bin 205 konutun yanı sıra dağların eteklerinde oluşturulan yeni yerleşim birimlerinde ise yöresel mimaride, 2şer katlı modern evler yükseldi.
Toplamda 34 milyar TLyi bulan yatırım kapsamında 69,2 kilometresi tünel olmak üzere köprü ve viyadüklerden oluşan 110 kilometrelik de yeni yol ağı oluşturuldu.
Su altında kalacak ilçede geri dönüşüm yıkımı
Çok az kaldı: Yakında tamamen yok olacak
Çok az kaldı: Yakında tamamen yok olacak
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilip, su tutan Yusufeli Barajı nedeniyle göçün sürdüğü ilçede, kamu binalarının da yıkımı başladı. Tek tek yıkılan yapılardan toplanan demirlerse geri dönüşüm için kamyonlarla taşınıyor. Hükümet konağının yıkımının yapıldığı ilçede, diğer kamu binaları da yıl sonuna kadar yıkılacak.
ÖZGÜN
Tunceli-Erzincan karayolunda karla mücadele