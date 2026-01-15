Yeni Şafak
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Suriye sınırında incelemelerde bulundu

11:5615/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Suriye sınırında.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Suriye sınırına gitti. Tokel burada incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kara kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Suriye sınırına gittiği duyuruldu.

Açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, tarihinde, 6’ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri (Çıldıroba/Kilis) ve Soylu Üs Bölgesi’nde (Karkamış/Gaziantep) inceleme ve denetlemelerde bulundu." denildi.





