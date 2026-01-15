MSB'den Suriye ve İran açıklaması: Talep gelirse Suriye'ye destek veririz, İran sınırında kitlesel göç tespit edilmedi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, ASFAT Yerleşkesi’nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada savunma sanayisinde yerlileşme, ihracat kapasitesinin artırılması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine yönelik stratejik projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Toplantının kuruluşunun 8. yıl dönümünü kutlayan ve üretim kabiliyeti, mühendislik gücüyle öne çıkan Bakanlığa bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini belirten Aktürk, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı da vefatının 103’üncü yıl dönümünde rahmet ve saygıyla andı.

Aktürk, 12 Ocak 2018’de kurulan ASFAT’ın kara, hava ve deniz platformlarında geliştirdiği yüksek teknoloji ürünleri, bakım-onarım-modernizasyon kabiliyetleri ve uluslararası projeleriyle Türkiye’nin en hızlı büyüyen savunma sanayii şirketlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

ASFAT’ın 2025 yılı itibarıyla dünyanın en büyük 100 savunma sanayii şirketi arasında 78’inci sıraya yükseldiğini vurgulayan Aktürk, bunun önemli bir başarı olduğunu kaydetti. ASFAT’ın Pakistan MİLGEM Projesi’nden açık deniz karakol gemilerine, Fırtına obüsü ve Panter modernizasyonundan hassas güdüm kiti üretimine, mekanik mayın temizleme teçhizatından Yüzer Havuz ve Millî Denizaltı Projesi’ne kadar geniş bir alanda faaliyet gösterdiğini aktaran Aktürk, şirketin Türkiye Yüzyılı’nın öncü projelerinden Milli Denizaltı (MİLDEN) ve TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi projelerinde ana yüklenici olarak kritik sorumluluklar üstlendiğini kaydetti.

"Suriye’de imha edilen tünel uzunluğu 747 kilometreye ulaşmıştır"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, "Geçtiğimiz hafta içerisinde 9 PKK’lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklara yönelik arama-tarama faaliyetleri ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir. Suriye harekât alanlarında ise terör örgütü tarafından kullanılan tünel sistemlerinin imhasına yönelik çalışmalar başarıyla devam etmiş, hafta boyunca Menbic bölgesinde imha edilen 4 kilometrelik tünelle birlikte Tel Rıfat (302 km) ve Menbic’de (445 km) imha edilen tünel uzunluğu 747 kilometreye ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Hudut güvenliğinin ileri teknoloji destekli tedbirler ve kademeli güvenlik sistemiyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığını vurgulayan Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 114 kişinin yakalandığını, 699 kişinin ise engellendiğini söyledi. Aktürk, yılbaşından bu yana yakalananların sayısının 222’ye, engellenenlerin sayısının bin 552’ye ulaştığını bildirdi.

"KFOR Komutanlığı emrinde görevini başarıyla icra eden İhtiyat Taburumuz yarın itibarıyla ülkemize dönmesi planlanmaktadır"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Somali, Katar, Bosna Hersek ve Kosova başta olmak üzere birçok bölgede barış ve istikrara katkı sunduğunu belirten Aktürk, Karadeniz’deki mayın tehdidine karşı oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu’nun komutasının Türkiye tarafından ikinci kez üstlenildiğini söyledi. Aktürk, "1 Ekim 2025’ten itibaren Kosova’da NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı emrinde görevini başarıyla icra eden İhtiyat Taburumuzun bugün (15 Ocak) görevini tamamlaması ve yarın (16 Ocak) itibarıyla ülkemize dönmesi planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Gazze’de ateşkes beklentilerine rağmen İsrail’in saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Aktürk, ateşkes ihlallerinin ve insani yardımların engellenmesinin bölgesel istikrarsızlığı artırdığını vurguladı. Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini de kaydeden Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2026 yılı uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları 18 Ocak’ta sona erecek, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine memur ve sözleşmeli personel temini başvuruları 25 Ocak’a, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ise 29 Ocak’a kadar yapılabilecektir" ifadelerini kullandı.

"Bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlüler sınıflandırma sonuçları 22 Ocak tarihinde duyurulacaktır"

Bedelli askerlik kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarına ilişkin tarihleri paylaşan Aktürk, "2026 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 22 Ocak tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. Sonuç olarak Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya, sahip olduğu güçlü imkân-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle üstlenmiş olduğu her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye devam edecektir" dedi.

"Teröristleri hedef alan operasyon neticesinde Suriye Hükümeti tarafından Halep’in kontrolü sağlanmıştır"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere hareket eden Suriye hükümetinin kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini tesis etmek maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra ettiğini dile getirerek, "Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye Hükümeti tarafından Halep’in kontrolü sağlanmıştır. Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır"

İran hudut güvenliğinin bölgede bulunan hudut birlikleri tarafından "Hudut namustur" anlayışıyla korunduğunu belirten MSB, şu ifadelere yer verdi:

"İran hudut hattı boyunca 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 km modüler beton duvar inşası ile 553 km’lik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. Mevcut hendeklerin geliştirilmesi ve engellik vasfının artırılması çalışmaları devam etmektedir. Hudut hattı ve yaklaşma istikametleri mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak gözetlenmektedir. Ayrıca İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır. Sınırlarımıza yönelik şu anda bir Kitlesel bir göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir."

Türkiye’nin barış döneminde NATO hava sahasının korunmasına yönelik gerçekleştirilen ‘Geliştirilmiş Hava Polisliği’ faaliyetine önemli katkılar sağladığını aktaran MSB, "Bu kapsamda 06 Temmuz-15 Eylül 2021 tarihleri arasında Polonya’da, 30 Kasım 2023-02 Nisan 2024 tarihleri arasında Romanya’da Geliştirilmiş Hava Polisliği görevleri başarıyla icra edilmiştir. Önümüzdeki döneme yönelik olarak Ağustos-Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya’da ve Aralık 2026-Mart 2027 tarihleri arasında Romanya’da icra edilmesi planlanmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan’da düşen askeri C-130 uçağı kazasına ilişkin MSB, uçağa ait kritik parçaların metalürjik ve yapısal inceleme ve kaza kırım inceleme analiz faaliyetlerinin titizlikle devam ettiğini kaydetti.

"Gözaltı işlemi en başından beri Bakanlığımızın takibi ve bilgisi kapsamda gerçekleştirilmiştir"

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda lojistik ihalelerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ve tutuklamalara ilişkin ise MSB, şu açıklamayı yaptı: