Libya uçağının karakutusu ile ses kayıtları inceleme için Londra'ya gönderildi

11:4615/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Haddad'ı ve maiyetindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025'te Ankara'da düşmüştü.
Ankara'da düşen Libya uçağının karakutusu ile ses kayıtları inceleme için Londra'ya gönderildi. Libya heyetini taşıyan uçağın mürettabatıyla ilgili araştırmada terör ve dış bağlantıya rastlanmadı.

Ankara Başsavcılığı uçağın kiralama ile bakım ve kontrol yapan kişi bilgilerini de talep etti.

TÜBİTAK uçağın düşüş anıyla ilgili incelemesinde patlama ve dış müdahale ihtimallerini de araştıracak.



