Ankara'da düşen Libya uçağının karakutusu ile ses kayıtları inceleme için Londra'ya gönderildi. Libya heyetini taşıyan uçağın mürettabatıyla ilgili araştırmada terör ve dış bağlantıya rastlanmadı.

Ankara Başsavcılığı uçağın kiralama ile bakım ve kontrol yapan kişi bilgilerini de talep etti.

TÜBİTAK uçağın düşüş anıyla ilgili incelemesinde patlama ve dış müdahale ihtimallerini de araştıracak.







