Karabük'te 2 katlı evde yangın çıktı: 3 kedi öldü

Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Efendi Sokak'ta M.B.'nin oturduğu 2 katlı evde, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangında 3 kedi ölürken, ev sahibi F.T. kiracısından şikayetçi oldu.