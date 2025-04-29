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Karabük'te 2 katlı evde yangın çıktı: 3 kedi öldü

Karabük'te 2 katlı evde yangın çıktı: 3 kedi öldü

16:1129/04/2025, Salı
DHA
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İki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
İki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te 2 katlı evde çıkan yangında 3 kedi öldü, ev de kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi F.T. kiracısından şikayetçi oldu.

Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Efendi Sokak'ta M.B.'nin oturduğu 2 katlı evde, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangında 3 kedi ölürken, ev sahibi F.T. kiracısından şikayetçi oldu.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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