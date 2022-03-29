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Gündem Karadenizde 2 mayın Balıkçılar 200 metre kala fark etti
KIRKLARELİ

Karadeniz’de 2. mayın: Balıkçılar 200 metre kala fark etti

Geçtiğimiz cumartesi İstanbul Boğazı girişinde bulunan mayın sonrası, dün de İğneada açıklarında balıkçılar tarafından mayın tespit edildi. Mayını fark eden balıkçı Çağrı Martin, “200 m kadar yakınımızdaydı, son anda fark ettik. Hemen ağımızı alıp haber verdik” dedi. Mayın, Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından etkisiz hale getirildi.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Karadeniz’de 2. mayın: Balıkçılar 200 metre kala fark etti
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Karadeniz’de Sarıyer’in ardından dün de İğneada’da mayın bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, mayının SAS timleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Donanmanın seçkin birliklerinden su altı savunma (SAS) timlerinin başarıyla etkisiz hale getirdiği mayınlar ve geldikleri güzergahlar üzerinde incelemeler derinleşti. İlk değerlendirmelere göre, her iki mayının da, Sovyet yapımı ve eski model, denizden çıkarmalara karşı daha çok kıyı hattına dökülen ve görece daha küçük olan mayınlar arasında olduğu tahmin ediliyor.

EMNİYET TERTİBATINI AÇMAK ZORUNLU

  • Uluslararası sözleşmeler gereği mayınların ağırlıklarından kurtulmaları ve bulundukları yerden ayrılmaları halinde devreye girmesi için emniyet tertibatını açmak zorunlu. Aksi savaş suçu oluşturuyor. Emniyet tertibatı açık bir şekilde kurtulan mayınlar ise herhangi bir patlama riski oluşturmuyor. Mayınların Rus menşeili olduğu üzerinde durulurken bu durum da hangi ülkeye ait olduğuna dair tespitleri zorlaştırıyor. Halen Ukrayna mayınların kendi bıraktığı mayınlar olduğunu resmen ilan etmiş değil. Bunu kanıtlamak da güç.

GELDİĞİ GÜZERGAHA İNCELEME

Mayınlar konusundaki incelemeler hangi güzergahta sürüklenerek geldiklerine odaklanıyor. Her iki mayının da kuzey hattı boyunca bir rota takip ettiğinden hareketle simülasyonlar üzerinden mevcut hava ve su/akıntı koşullarına göre mayınlara hangi bölgelerde daha çok rastlanabileceği hakkında öngörülerde bulunulabilecek.

ASKERİ GEMİLER REFAKAT EDECEK

  • Yapılan incelemelerde ulaşılan ilk bulgular ışığında mayınlara karşı kademeli tedbir planlamaları gündemde. Bu planlamalar arasında; seyir emniyetini sağlamak üzere güvenli kanallar açılması, büyük tanker gemileri ve ticari gemilere askeri gemilerin refakat etmesi, olası güzergah üzerine yüzer bariyer setleri çekilmesi ve sahil bölgelerinde mayın gözetleme istasyonlarının kurulmasına kadar bir dizi tedbir devreye alınabilir. Tehdidin büyüklüğüne göre kademeli olarak alınması beklenen tedbirlerin boyutlarını, mayınların adedi, cinsi, özellikleri, görülme sıklığı, akıntı yönü gibi veriler tayin edecek.

Çağrı Martin
Çağrı Martin

200 metre önümüzdeydi

Karadeniz’e sahili bulunan Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarındaki mayını fark eden balıkçı Çağrı Martin, “Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik. Hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik.” dedi. Hemen durumu yetkililere bildirdiklerini ifade eden Martin, çok korktuklarını aktardı.

TELSİZDEN HABER VERDİM

Haber vermelerinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin geldiğini anlatan Martin, şunları kaydetti:

  • “Büyük bir mayın, panikledik, hemen haber verdik telsizden. Sahil Güvenlik geldi, deniz uçağı geldi, bizi uzaklaştırdılar. Bugün denize çıkmamız da yasaklandı. Can güvenliğimiz açısından iyi değil çıkmamız. Para önemli değil, can sağlığı daha önemli. Para her zaman kazanılır. Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik, 200 metre kalmıştı ki hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik, herkesi uyardık buraya yaklaşmayın diye.”

Balıkçı Erman Can Günay da mayın nedeniyle 3 gündür endişe yaşadıklarını dile getirdi. Avlanmadan limana dönmek zorunda kaldıklarını aktaran Göre, “Sahil güvenlik derhal müdahale etmek için olay yerine geldi. Ama biz de güvenliğimiz açısından dönmek zorunda kaldık.” diye konuştu.

Alp Kırıkkanat
Alp Kırıkkanat

Kuzey Trakya risk altında

  • Emekli Deniz Albay Alp Kırıkkanat, “Şimdilik ne gereğinden fazla panik olmalıyız ne de görmezden gelmeliyiz” diyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın bu konularda tecrübeli olduğunu belirten Kırıkkanat, ilk iki mayın üzerinde yapılacak incelemeler ardından mayının özelliklerinin tanımlanması ve sonrasında yapılacakların daha iyi kestirilebileceğini söyledi. Kırıkkanat şu değerlendirmede bulundu: “İlk iki mayın Trakya’nın kuzey kıyılarında farklı mevkilerde tespit edildi. Farklı sapma ve saçılmalarla Romanya-Bulgaristan kıyıları paralelinde gelmiş olabilirler. İlk aşamada yoğunluk Trakya kuzey kıyıları olabilir. Ama kesin tüm mayınlar için böyle bir seyir izleyeceğini söyleyemeyiz. Çok fazla değişken var. Tabi manipülasyon olasılığı da yüksek.”
Mayın alarmı sonrası dikkat çeken öneri: Boğaz'ı kapatıp bariyer çekelim
FOTOĞRAF 17
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İşgal girişimi sonrası ​Rus donanmasına karşı Ukrayna’nın Odessa’dan denize döktüğü mayınlar tedirginliğe yol açıyor.
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Hafta sonu Sarıyer açıklarında balıkçılar tarafından fark edilen mayın sonrası alarma geçildi.
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Boğaz 5 saat boyunca gemi trafiğine kapatılırken harekete geçen SAS timleri mayını etkisiz hale getirdi. ​
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın, SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
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Öte yandan akşam saatlerinde Erdek’de konuşlu mayın avlama gemileri TCG Akçay, TCG Akçakoca ve TCG Amasra da Karadeniz’e gönderildi.
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Yabancı cisimleri tespit için yüksek teknolojili Radar cihazları barındıran ve düşman radarına yakalanmadığı için Hayalet Gemi olarak bilinen TCG Tekirdağ deniz karakol gemisi Boğaz’da nöbet tutmaya başladı.
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Karadeniz sahillerinde görev yapmak üzere 2 C-130 tipideniz karakol uçağı da Çanakkale’den İstanbul’a geldi.
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Bu sabah saatlerinde Karadeniz'de ikinci mayın tespit edildi.
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini ve Sualtı Savunma Timlerinin mayına müdahaleye başladığını bildirdi.
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Denizlerde ortaya çıkan mayının nasıl engellenebileceğine ilişkin konuşan Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk Boğaz'a bariyer çekilmesi önerisinde bulundu.
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Boğaz'ın içine doğru mayınların geçişini önleyecek bariyer kurulması gerektiğini belirten Kutluk, '' Bu bariyer hafif malzemeden köpük türü şişme malzemeden kolayca yapılıyor. Türkiye'de de var. Bunlar ayrı zamanda petrol sürüklenmesini de durdurmak için yapılmıştır. Petrolü durdurduğu gibi mayınları da durduracaktır.'' dedi.
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Söz konusu bariyerlerin bir sürat teknesinin arkasına takılarak hızlı bir şekilde çekilebildiğini vurgulayan Kutluk, ''Boğaz iki ayrı tespit noktasından bu bariyer ile örtülebilir. Örtüldüğü sürece üzerinden gemi geçişi olmayacaktır. Zaten bizde bu örtüyü tehlikeli zamanlar ortaya çıkaracağız. Bu da görmediğimiz yani geceleri, siz ve pusta. Bu kapama ve açmalar ile Boğaz trafiğinin regüle edilmesi gerekiyor.'' diye konuştu.
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İstanbul Boğazı'nın ​Karadeniz'in çıkışından Kuzey'e doğru bir 5-10 millik mesafede bir hava devriyesinin de kurulması gerektiğini kaydeden Kutluk, bu devriyede yer alan deniz karakol uçaklarının bu mayınları görerek tespit etmesini sağlayacaktır dedi.
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Mayınların bu bariyerler ile durdurulmasının ardından imha işleminin kolay olduğunu belirten Kutluk, bunların durdurulamaması halinde her hangi bir gemiye çarpması ve batırması ihtimalinin yüksek olduğun dile getirdi.
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Rus makamları 18 Mart’ta, Ukrayna’nın Odessa kenti açıklarında denize döktüğü 420 mayının Karadeniz’de sürüklenmeye başladığını açıklayarak Tuna Nehri’nin etkisiyle İstanbul Boğazı’na ulaşabileceği uyarısı yapmıştı.
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Rus makamları 18 Mart’ta, Ukrayna’nın Odessa kenti açıklarında denize döktüğü 420 mayının Karadeniz’de sürüklenmeye başladığını açıklayarak Tuna Nehri’nin etkisiyle İstanbul Boğazı’na ulaşabileceği uyarısı yapmıştı.
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Aynı gün Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı da Karadeniz’deki Mayın tehlikesine karşı bir NAVTEX yayınlayıp dikkatli olunmasını istemişti.
Mayın alarmı sonrası dikkat çeken öneri: Boğaz'ı kapatıp bariyer çekelim
Rus donanmasına karşı Ukrayna ordusunun denize serpiştirdiği mayınların fırtına sonrası serbest kaldığına yönelik açıklama sonrası Boğaz için mayın alarmı verdi. Sarıyer açıklarında balıkçılar tarafından fark edilen mayının ardından ikinci bir mayın ise bu İğneada açıklarında tespit edildi. Uzmanlar savaş sonrası ortaya çıkan mayın tehlikesine karşı Boğaz'ın belirli saatlerde bariyer ile kapatılması önerisinde bulunuyor.

Boğaz'da mayın alarmı
GÜNDEM
Boğaz'da mayın alarmı
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