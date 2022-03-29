Karadeniz’de 2. mayın: Balıkçılar 200 metre kala fark etti

Karadeniz’de Sarıyer’in ardından dün de İğneada’da mayın bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, mayının SAS timleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Donanmanın seçkin birliklerinden su altı savunma (SAS) timlerinin başarıyla etkisiz hale getirdiği mayınlar ve geldikleri güzergahlar üzerinde incelemeler derinleşti. İlk değerlendirmelere göre, her iki mayının da, Sovyet yapımı ve eski model, denizden çıkarmalara karşı daha çok kıyı hattına dökülen ve görece daha küçük olan mayınlar arasında olduğu tahmin ediliyor.

EMNİYET TERTİBATINI AÇMAK ZORUNLU

Uluslararası sözleşmeler gereği mayınların ağırlıklarından kurtulmaları ve bulundukları yerden ayrılmaları halinde devreye girmesi için emniyet tertibatını açmak zorunlu. Aksi savaş suçu oluşturuyor. Emniyet tertibatı açık bir şekilde kurtulan mayınlar ise herhangi bir patlama riski oluşturmuyor. Mayınların Rus menşeili olduğu üzerinde durulurken bu durum da hangi ülkeye ait olduğuna dair tespitleri zorlaştırıyor. Halen Ukrayna mayınların kendi bıraktığı mayınlar olduğunu resmen ilan etmiş değil. Bunu kanıtlamak da güç.

GELDİĞİ GÜZERGAHA İNCELEME

Mayınlar konusundaki incelemeler hangi güzergahta sürüklenerek geldiklerine odaklanıyor. Her iki mayının da kuzey hattı boyunca bir rota takip ettiğinden hareketle simülasyonlar üzerinden mevcut hava ve su/akıntı koşullarına göre mayınlara hangi bölgelerde daha çok rastlanabileceği hakkında öngörülerde bulunulabilecek.

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ASKERİ GEMİLER REFAKAT EDECEK

Yapılan incelemelerde ulaşılan ilk bulgular ışığında mayınlara karşı kademeli tedbir planlamaları gündemde. Bu planlamalar arasında; seyir emniyetini sağlamak üzere güvenli kanallar açılması, büyük tanker gemileri ve ticari gemilere askeri gemilerin refakat etmesi, olası güzergah üzerine yüzer bariyer setleri çekilmesi ve sahil bölgelerinde mayın gözetleme istasyonlarının kurulmasına kadar bir dizi tedbir devreye alınabilir. Tehdidin büyüklüğüne göre kademeli olarak alınması beklenen tedbirlerin boyutlarını, mayınların adedi, cinsi, özellikleri, görülme sıklığı, akıntı yönü gibi veriler tayin edecek.

Çağrı Martin

200 metre önümüzdeydi

Karadeniz’e sahili bulunan Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarındaki mayını fark eden balıkçı Çağrı Martin, “Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik. Hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik.” dedi. Hemen durumu yetkililere bildirdiklerini ifade eden Martin, çok korktuklarını aktardı.

TELSİZDEN HABER VERDİM

Haber vermelerinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin geldiğini anlatan Martin, şunları kaydetti:

“Büyük bir mayın, panikledik, hemen haber verdik telsizden. Sahil Güvenlik geldi, deniz uçağı geldi, bizi uzaklaştırdılar. Bugün denize çıkmamız da yasaklandı. Can güvenliğimiz açısından iyi değil çıkmamız. Para önemli değil, can sağlığı daha önemli. Para her zaman kazanılır. Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik, 200 metre kalmıştı ki hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik, herkesi uyardık buraya yaklaşmayın diye.”

Balıkçı Erman Can Günay da mayın nedeniyle 3 gündür endişe yaşadıklarını dile getirdi. Avlanmadan limana dönmek zorunda kaldıklarını aktaran Göre, “Sahil güvenlik derhal müdahale etmek için olay yerine geldi. Ama biz de güvenliğimiz açısından dönmek zorunda kaldık.” diye konuştu.

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Alp Kırıkkanat

Kuzey Trakya risk altında

Emekli Deniz Albay Alp Kırıkkanat, “Şimdilik ne gereğinden fazla panik olmalıyız ne de görmezden gelmeliyiz” diyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın bu konularda tecrübeli olduğunu belirten Kırıkkanat, ilk iki mayın üzerinde yapılacak incelemeler ardından mayının özelliklerinin tanımlanması ve sonrasında yapılacakların daha iyi kestirilebileceğini söyledi. Kırıkkanat şu değerlendirmede bulundu: “İlk iki mayın Trakya’nın kuzey kıyılarında farklı mevkilerde tespit edildi. Farklı sapma ve saçılmalarla Romanya-Bulgaristan kıyıları paralelinde gelmiş olabilirler. İlk aşamada yoğunluk Trakya kuzey kıyıları olabilir. Ama kesin tüm mayınlar için böyle bir seyir izleyeceğini söyleyemeyiz. Çok fazla değişken var. Tabi manipülasyon olasılığı da yüksek.”