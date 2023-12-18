Dün gece saatlerinde Gümüşhane'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 23.23'te Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Derinlik 15 kilometre
Sarsıntının derinliği ise 15.68 kilometre olarak ölçüldü.
Bir deprem de Erzincan'da oldu
Gümüşhane'deki depremden yaklaşık 5 dakika sonra da Erzincan Merkez'de 3,7 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.
Bu depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.