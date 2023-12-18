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Karadeniz'de bir deprem daha: Gümüşhane bu kez 4,1 ile sallandı

AFAD, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kelkit'te dün gece saatlerinde de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

23:34 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 23:55 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gümüşhane'de son 24 saat içerisinde 4.0 ve üzeri iki deprem meydana geldi.
Gümüşhane'de son 24 saat içerisinde 4.0 ve üzeri iki deprem meydana geldi.

Dün gece saatlerinde Gümüşhane'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 23.23'te Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Derinlik 15 kilometre

Sarsıntının derinliği ise 15.68 kilometre olarak ölçüldü.

Bir deprem de Erzincan'da oldu

Gümüşhane'deki depremden yaklaşık 5 dakika sonra da Erzincan Merkez'de 3,7 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

Bu depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.





#Gümüşhane
#Deprem
#AFAD
1 saat önce
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