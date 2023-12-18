İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, 4,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yalova Çınarcık olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası saha tarama çalışmalarının başlatıldığını, İstanbul Valisi Davut Gül ise kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığını bildirdi.