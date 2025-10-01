Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike: 'Çiftçi akciğeri' kronikleşebilir

, "Ülkemizden bildirilen çiftçi akciğeri vakalarının çok büyük bir kısmı, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndendir. Bunun sebebi, bölgesel özelliklerdir. Öncelikle iklim olmak üzere nem etkilidir. Bağıl nem oranının çok yüksek olduğu bir bölgedeyiz. Bu nem ve rutubet; aktinomices, fungus ve mantarların çok kolay üremeleri ve çoğalmalarına yol açıyor. Bu bölgede yapılan çiftçilikte, yaz boyunca otlar biçiliyor ve evlerin bahçelerinde depolanıyor. Üzerine genelde naylon serilerek yağmurdan korumak için önlem alınıyor. Bu otlar, alttaki topraktan nemi ve suyu çekerler. Hem sıcak hem de nemli bir ortamda saklandığı için içerisindeki mantarlar bol miktarda ürer. Hayvan besleyen kişiler, otları hayvanlarının önlerinde taşırken bu mantarları solurlar. Bunların solunmasına bağlı olarak akut çiftçi akciğeri hastalığı gelişebilir. Ya da tekrarlayan solumalarla zaman içerisinde kronik bir çiftçi akciğeri formuyla karşımıza gelebilir"