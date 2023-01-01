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Karaköy'deki Ermeni kilisesinde yangın: İki ölü

Beyoğlu’nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangının ardından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yangında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. İtfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sona erdi.

23:19 . 23/01/2023 Pazartesi
DHA
Beyoğlu'ndaki Ermeni kilisesinde yangın.

Beyoğlu'ndaki Ermeni kilisesinde yangın.

Yangın, dün akşam saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Surp Pirgiç Ermeni Katolik Kilisesinin lojman kısmında meydana gelmişti.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kilisenin lojman kısmında yangın çıkmıştı. Alev alev yanan lojmana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası söndürülmüştü..

VALİLİK'TEN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada,
"Bugün saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesinde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesinin lojman kısmında yangın ihbarı alınmıştır. Yangın mahalline ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın kontrol altına alınmıştır. Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir.Görevli ekiplerimizin yangın mahallindeki çalışmaları devam etmektedir. Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır"
denildi.
İKİ ÖLÜ

Soğutma ve arama çalışması yapan itfaiye ekipleri 4’üncü saatin sonunda bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. İtfaiye ekiplerini çalışmaları sonrası sabah saatlerine doğru bir kadının cansız bedenine ulaştı. Yangında ölü sayısı ikiye çıkarken 2 kişi ise yaralandı.

Yangın sonrası kilise ve lojmanda büyük hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.


#Beyoğlu
#Karaköy
#Yangın
9 saat önce
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Karaköy'deki Ermeni kilisesinde yangın: İki ölü
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